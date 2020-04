Mediona reclama al Govern la intervenció immediata d'una residència amb 66 de 105 avis infectats

L'ajuntament de Mediona (Alt Penedès) reclama al Govern que intervingui "immediatament" la residència privada de gent gran Novallar després que s'hagi detectat coronavirus a més de la meitat dels interns, concretament a 66 de 105 residents, i a 21 treballadors del centre.En un comunicat, el consistori assegura que la situació és "crítica" i ha lamentat que "fa 10 dies que s'alerta de la situació" de l'equipament. "Avui ens trobem amb uns resultats lamentables que dificulten atendre la vida i acompanyar la mort de les persones residents". "La cosa anava d'hores, no de dies", critiquen des de l'Ajuntament.Després de les primeres morts per coronavirus es va celebrar una reunió entre les autoritats territorials de salut, responsables del centre i l'administració local per "reforçar al màxim i amb celeritat" mesures com la separació per mòduls dels espais comuns, la desinfecció del centre o la comunicació amb familiars. Malgrat tot, diuen que "fa més de 10 dies que alertem de la situació amb la voluntat d’alentir el número no només de morts sinó de contagis. I les mesures, o no arriben o arriben dramàticament tard", remarquen.Just aquest divendres el Govern ha aprovat un decret de mesures pressupostàries que inclou l' assumpció per part del Departament de Salut de les competències de control del coronavirus a les residències de gent gran , que fins ara requeien en el Departament d'Afers Socials i Famílies. Les residències públiques i privades tenen 48 hores per comunicar les incidències detectades en relació amb la infecció, i hauran d'informar de qualsevol canvi en un màxim de 24 hores.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes, perquè la informació de qualitat té un valor.

Fes-te subscriptor