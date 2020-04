VÍDEO «No surtis de casa» a ritme de Queen

Aquests dies les xarxes van plenes d'adaptacions i versions de cançons sobre el confinament. Més enllà del famós Resistiré se n'han fet altres com és el cas d'aquest Don't Stop Me Now cantat pel grup de cant coral Cor Vivace.Els membres del conjunt de Gràcia s'han gravat cadascun des de casa seva per rendir un petit homenatge als sanitaris i tots els serveis essencials que estan treballant aquests dies mentre la resta roman confinat a casa.

