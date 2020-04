La infermera que arrenca somriures amb dibuixos d'infants

Alguns dels dibuixos que van arribar a l'Hospital de Sant Camil Foto: Lídia Mollà

Una infermera del CSAPG lliurant una de les cartes de suport als malalts de Covid-19 Foto: CSAPG

"Jo treballo a la planta de cirurgia, i allà la Covid-19 va trigar una mica a arribar-nos, però l'hospital de seguida es va impregnar d'un ambient molt enrarit, molt trist, amb molt de silenci". La Lídia Mollà és infermera a l'Hospital Sant Camil de Sant Pere de Ribes. La tensió que es respira des de l'inici de la crisi sanitària de seguida va ser tema de conversa entre companys. Els malalts estan especialment tristos i espantats, i algú va pensar que el dibuix d'un nen podria ajudar."Primer ho vaig demanar a familiars i amics a través del whatsapp", explica la Lídia, però de seguida va posar-ho a les xarxes socials: "la resposta va ser impressionant, jo al·lucinava". En menys de 48 hores va rebre més de 300 correus i va començar a imprimir els dibuixos amb la impressora de casa seva, fins que es va quedar sense tinta.Recorda amb il·lusió el primer dibuix que va entregar: "el primer cas que vaig entrar era un senyor que estava ingressat de feia dies, estava molt desanimat i queixós de la situació. I quan vaig sortir vaig anar corrent cap a les companyes: Ei! Que he fet somriure el senyor del 6!". Tota una fita, i això tot just acabava de començar."La gent m'escrivia per col·laborar, per comprar folis o cartutxos", recorda, però ràpidament es va adonar que no donava l'abast. "Vaig contactar amb una impremta offline del poble que de seguida es va oferir a fer les impressions. Em descarregava els dibuixos al mòbil i els passava a l'ordinador, els vaig posar tots en un pendrive i el vaig deixar en una bústia. Ells el van recollir i l'endemà tenien preparats els més de 200 dibuixos en paquets plastificats, que vaig portar a l'hospital".Veient l'embranzida que prenia la iniciativa, la Lídia es va adonar que no podia continuar vehiculant la iniciativa. "Faig torns de 12 hores nocturnes, i tot això ho feia aprofitant els viatges d'anar i tornar de l'hospital". Per això es va posar en contacte amb el departament de comunicació del Consorci Sanitari de l'Alt Penedès-Garraf, que al mateix temps estava duent a terme una campanya similar, #CartesperAcompanyar. Van agrupar les iniciatives i ja han recollit més de 800 missatges en tota mena de formats: cartes, dibuixos, fotografies i fins i tot àudios i vídeos.Tota aquesta correspondència s'ha penjat a la intranet del consorci perquè hi tinguin accés tots els professionals que hi treballen, i alhora s'ha lliurat també en mà als pacients de les dues comarques. "Tot va néixer de les emocions, de voler ajudar a la població", recorda la Lídia, "i això dels dibuixos sembla una tonteria, però sempre arrenques un somriure", conclou satisfeta.

