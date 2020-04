VÍDEO Quines similituds i diferències tenen una PCR i un test ràpid? Salut t'ho explica

La Gerent de Processos Integrats de Salut del Servei Català de la Salut, Assumpta Ricart, ens explica en què consisteix una PCR i un test ràpid de diagnosi del coronavirus, i quines similituds i diferències tenen.Ricart explica que en el nostre sistema sanitari disposem de diferents mètodes de cribratge i diagnosi de la Covid-19. El grup de tests PCR determina o detecta la presència o restes de material genètic del virus. Per tant, amb una fiabilitat alta, permet saber si aquella persona té o no la malaltia. El test es fa a través d'una extracció de mostra a la faringe que permetrà elaborar una estratègia terapèutica concreta. A més, són uns tests tan sensibles que són útils en aquelles persones que encara no han desenvolupat símptomes però que podrien estar incubant la malaltia, i per tant, ser contagiosos.Per altra banda, els tests ràpids detecten la resposta immunològica de l'organisme. Per tant, uns tests "que no són de gran valor" pel diagnòstic; però que en canvi, poden ser de gran utilitat en situacions per analitzar l'estat immunològic del personal sanitari o de la ciutadania. Aquests tests que podrien fer-se servir per elaborar "estratègies paulatines de desconfinament" per evitar rebrots.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes, perquè la informació de qualitat té un valor.

Fes-te subscriptor