El multimilionari François-Henri Pinault s'abaixa un 25% el seu sou d'1,2 milions pel coronavirus

El francès François-Henri Pinault, president i conseller delegat del grup Kering, que aglutina algunes de les principals marques del segment del luxe com Gucci, Saint Laurent i Balenciaga, ha retallat un 25% la part fixa de la seva retribució des de l'1 d'abril i fins al final de 2020, per l'impacte de la pandèmia de la Covid-19 en l'activitat econòmica, segons ha anunciat la companyia aquest divendres.Així mateix, tant Pinault -marit de l'actriu mexicana Salma Hayek- com el director gerent de Kering, Jean-François-Palus, han renunciat a la totalitat de la seva retribució variable corresponent a l'exercici 2020. Pinault tenia atribuït un salari fix d'1,2 milions d'euros a l'any i l'exercici passat va ingressar més de 900.000 euros en variables, segons informa l'agència AFP.Aquestes decisions han estat aprovades pel consell d'administració del grup Kering, que sotmetrà la seva política revisada de remuneracions per 2020 al vot dels accionistes de la companyia en la propera junta general anual.François-Henri Pinault i la seva família figuren en l'última edició de la llista Forbes com la tercera major fortuna de França, amb un patrimoni estimat de 27.000 milions de dòlars (24.665 milions d'euros). A nivell mundial, se situen en el lloc 27 del llistat.

