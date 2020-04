Les residències tenen 48 hores per comunicar a Salut la seva situació i informar de qualsevol canvi en 24

El Govern de la Generalitat ha aprovat un nou decret de mesures pressupostàries que inclou l' assumpció per part del Departament de Salut de les competències de control del coronavirus a les residències de gent gran . Les residències públiques i privades tenen 48 hores per comunicar les incidències detectades en relació amb la infecció, i hauran d'informar de qualsevol canvi en un màxim de 24 hores.El decret preveu que la Direcció General de l'Autonomia Personal i la Discapacitat, fins ara depenent de Treball i Afers Socials, quedi adscrita al departament d'Alba Vergés, que ha destacat que les residències petites són les primeres on s'han fet trasllats, perquè no tenen espai per fer aïllaments. A més, també ha indicat que hi ha falta de personal en alguns centres.La consellera de Salut ha explicat que es valorarà cada cas de forma individual, veient el percentatge de persones que hi treballen, el de positius i negatius i el tipus d'espai que ocupen. En algunes situacions, ha indicat, el millor serà el trasllat, però en altres ocasions serà preferible que els avis es quedin on estan i s'incrementi el personal.El decret també estableix mesures de cooperació amb els ens locals per tenir els màxims recursos possibles quan s’hagi d’intervenir en les residències que ho necessitin. A aquests efectes, les problemàtiques detectades i les mesures que s’acordin per fer-hi front seran comunicades de manera immediata a l’ajuntament afectat, que informarà sobre la disponibilitat de mitjans personals, especialment en l’àmbit dels serveis socials.Des del 15 de març, 1.178 persones que vivien en residències de gent gran han mort a causa del coronavirus , segons les últimes dades d'aquest dimecres del Departament de Salut. Per primera vegada és aquesta conselleria la que fa públiques les dades, després que hagi pres el control de la situació als geriàtrics, fins ara a mans d'Afers Socials.La xifra representa un increment de 55 defuncions en les darreres 24 hores. A banda, Hi ha 2.374 persones que viuen en geriàtrics amb diagnòstic de Covid-19 i 737 estan hospitalitzades. En total, ja són 282 les residències amb persones diagnosticades de coronavirus i 403 amb persones amb simptomatologia. Pel que fa als treballadors, n'hi ha 4.877 aïllats.

