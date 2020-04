Catalunya participa en gairebé mig centenar de projectes científics per combatre la Covid-19

Diferents institucions del sistema de coneixement de Catalunya estan liderant o participant activament en alguns dels projectes científics més rellevants per combatre la Covid-19. És per això que des del Departament d'Empresa i Coneixement s'ha creat un nou espai web que permetrà consultar, de manera actualitzada, quines són aquestes investigacions i els seus avenços. L'objectiu és que aquest espai sigui una eina d’utilitat per al propi sistema de coneixement, així com per a la ciutadania.L’apartat d’actuacions i projectes recull prop d’una cinquantena d’iniciatives que estan duent a terme entitats de recerca i empreses catalanes en els àmbits del diagnòstic, les teràpies, i l’epidemiologia i prevenció. Entre d’altres, s'hi poden trobar el programa Orfeu per abordar el cribratge massiu de la població per detectar la Covid-19 i també l'assaig liderat per l'epidemiòleg Oriol Mitjà per trobar una cura contra el virus.L’apartat també dona compte dels projectes catalans seleccionats en la convocatòria urgent de la Comissió Europea (CE) davant del brot de Covid-19, entre els quals hi ha el liderat per la professora Laura M. Lechuga de l’Institut Català de Nanociència i Nanotecnologia (ICN2), que integren el Govern de la Generalitat, el CSIC, la UB i la UAB.A més de poder estar al corrent de les investigacions científiques en les que participa el país, també hi ha un apartat de finançament on la ciutadania pot fer donacions per a la lluita contra la Covid-19. S'hi reculllen una desena d’iniciatives de micromecenatge posades en marxa com ara #JoEmCorono o #AjudemElsHerois, que permeten vehicular aportacions de la societat en suport a l’ecosistema català de recerca.

