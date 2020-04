VÍDEO Així sona la Rosalía en versió coronavirus d'una família de Centelles

“Saps que jo no vull el coronavirus. No el vull per això desinfectem els pisos. Un dia per Madrid i el següent a Barna. És un virus que flipes com s’escampa. I el que voldria és tenir més mascaretes i més epis per als hospitals...”Així sona l’inici de la versió de la cançó Fucking Money Man de Rosalía que han fet una família de Centelles, en versió coronavirus. L’objectiu, segons diu la Imma, és per “alegrar” una mica el confinament i per donar suport al #joemcorono, l’estudi dels doctors Oriol Mitjà i Bonaventura Clotet, que demanen voluntaris. A sota, podeu escoltar la cançó original de Rosalía. S’hi assembla, oi?

