Un terç dels pacients recuperats de coronavirus presenten baixos nivells d'anticossos

El primer estudi sistemàtic d'anàlisi de persones recuperades del coronavirus conclou que gairebé un terç dels pacients mostra un "sorprenent" baix nivell d'anticossos. Uns resultats claus, que poden fer aixecar dubtes sobre un potencial risc de reinfecció dels ciutadans.L'estudi, realitzat a Xangai per la Universitat de Fudan, afirma inclús que alguns dels 175 pacients examinats directament no mostren cap mena de signes de neutralització de la Covid-19. Aquests primers descobriments podrien tenir implicacions essencials en la vacuna i una futura immunització de la població.Els investigadors i doctors tenen l'esperança de determinar si els pacients recuperats de coronavirus tenen un risc més alt de reinfecció havent trobat aquests nivells tan baixos d'anticossos en un de cada tres contagiats. Malgrat tot, avisen que es tracta d'un estudi fet "des de la primera línia" i que per tenir dades concloents, caldrà recopilar més informació provinent d'altres parts del món.

