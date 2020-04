VÍDEO Plors d'alegria en donar d'alta de l'UCI una pacient amb coronavirus

L'hospital de Tortosa Verge de la Cinta ha donat aquest dijous la primera alta d'UCI a una pacient amb la Covid-19 . Es tracta de la Trini, una dona de 59 anys que hi estava ingressada des del 15 de març. La pacient continuarà a planta de l'hospital per tal que segueixi el seu procés de recuperació, segons informa el centre.Així mateix, s'ha donat l'alta domiciliària a la primera parella de pacients de Tortosa que hi va ingressar per diagnòstic de la malaltia. Van ingressar a la unitat de medicina interna el 10 de març. En ambdós casos, professionals del centre han acompanyat els pacients amb aplaudiments, tal com mostra el vídeo que ha difós l'ICS Ebre.

