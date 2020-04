Els mossos sancionen 88 persones per anar a segones residències

Els Mossos d'Esquadra ja han sancionat a 88 persones des de dijous per anar a segones residències i s'han aixecat 298 actes. Els controls policials a les carreteres catalanes s'allargaran fins dilluns i es faran durant les 24 hores del dia. En total se'n faran 489 i hi participaran 2.090 agents. El conseller d'Interior, Miquel Buch, ha advertit que "hi haurà controls tant estàtics com dinàmics, de dia i de nit, i no només a les carreteres, sinó també en espais d'ús públic".El comissari de Mobilitat, Joan Carles Molinero, ha explicat que "no només durant el pont llarg, sinó també els propers dies es continuarà mantenint els controls de mobilitat per evitar l'incompliment del confinament", ha advertit Molinero. També ha fet "una crida a la col·laboració ciutadana per responsabilitat i solidaritat amb les persones que sí que compleixen el confinament".Per la seva banda, el director del Servei Català de Trànsit, Juli Gendrau, ha indicat que la reducció del trànsit és de moment d'un 88% malgrat un repunt dimarts i dimecres. S'han mobilitzat 59.000 vehicles quan normalment ho feien 500.000.Gendrau ha explicat que dimarts i dimecres es va detectar "uns petits augments" de trànsit en determinades zones d'entre el 5 i el 15% i a les sortides de Barcelona un increments del 7%. Aquest canvi de tendència es va revertir dijous, quan es va tornar a la tendència de la disminució del trànsit, que va ser d'un 11% global als accessos a segones residències respecte la setmana anterior.Aquest divendres la tendència a la baixa s'ha accentuat, ha afegit Gendrau. En concret, les 9 hores la reducció era del 63% de sortida de l'àrea metropolitana de Barcelona en comparació amb divendres passat.Pel que fa a les dades de desplaçaments des del dijous a les 15 hores fins divendres a les 10 hores, la reducció ha estat del 84%. Dijous a l'àrea metropolitana d'entrada més sortida, durant les 24 hores van circular 178.083 vehicles. Dijous 12 de març en la mateixa franja horària, van circular 898.341 vehicles, el que suposa un descens del trànsit del dijous del 80% respecte un dijous normal. Respecte la setmana passada, concretament el 2 d'abril, el descens és del 10%.

