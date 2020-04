«Tourists go home»: la Costa Daurada blinda les segones residències

El passeig marítim de Coma-ruga en una imatge insòlita durant la Setmana Santa Foto: ACN

Un accés a la Pineda tancat per evitar l'arribada de turistes de segones residències Foto: ACN

Un control d'accés als barris marítims del Vendrell Foto: ACN

El quart cap de setmana de confinament per la crisi del coronavirus coincideix amb l'inici de què hauria d'haver estat el millor moment turístic de la campanya de Setmana Santa. En els darrers anys, en aquestes dates, la Costa Daurada arribava gairebé al 100% d'ocupació hotelera i rebia una massificació d'habitants de segones residències. Enguany, les mesures de confinament faran que el litoral del Camp de Tarragona mostri una estampa totalment inusual amb platges buides, locals tancats i persianes abaixades.Si en les temporades anteriors ajuntaments, restauradors, hoteleres i comerços s'unien per duplicar – i fins i tot triplicar- els ciutadans als municipis de la costa, aquest any la unió s'ha transformat en una súplica a no viatjar-hi. "Tourists go home", és a dir, "turistes aneu a casa" és el que demana ara el sector turístic i la ciutadania tarragonina, que viu amb preocupació la crisi del coronavirus.Diferents municipis han constatat que, tot i els controls policials que s'instal·len als principals accessos, hi ha persones que encara accedeixen a cases i apartaments, fins i tot de matinada. Les dades són evidents: en les darreres hores s'ha detectat un augment en la mobilitat a les carreteres catalanes i han crescut les denúncies dels Mossos a conductors que incomplien el confinament.Vila-seca, Calafell, la Pineda, l'Hospitalet de l'Infant, El Vendrell, Mont-roig... La llista de municipis "tancats" és llarga. Tots han pres com a mesura bàsica blindar els diferents accessos als barris marítims , on habitualment s'acumulen les segones residències. S'hi han instal·lat tanques i barreres en accessos secundaris i dreceres per tal d'impedir l'entrada i la majoria només s'hi pot accedir per una via, on hi ha controls policials a totes hores.Els Mossos d'Esquadra han detectat molts desplaçaments en hores no habituals i per carreteres secundàries per tal d'evitar controls. Davant aquestes picaresques, el Govern ja ha anunciat un enduriment i replantejament de la vigilància i augmentarà la presència dels cossos policials en zones costaneres aquest cap de setmana.Fins i tot, alguns ajuntaments com el de Mont-roig del Camp, a més, han ampliat els controls amb l'ús de drons per identificar vehicles que intenten esquivar la policia. Els agents locals estan destinant tots els esforços a evitar la rebuda de turistes i alerten que no abaixaran la guàrdia.A banda de la crida a quedar-se a casa que han fet els municipis del litoral, les comarques de l'interior del Camp de Tarragona també s'hi ha sumat. En aquestes zones són habituals els residents amb arrels al poble que hi tornen a passar les vacances, però enguany els habitants han demanat que no sigui així.Alguns municipis com Prades i tots els alcaldes del Priorat han alertat que la població d'allà és especialment gent gran, un col·lectiu de risc davant el coronavirus, i que els serveis sanitaris de la zona no estan preparats per fer front a l'arribada de nous residents.

