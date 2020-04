PSC i ERC tornen a signar un acord de govern a l'Ajuntament de Montmeló

Els diversos partits de l'oposició han mostrat les seves reaccions al pacte. Fem Montmeló s'ha preguntat "a què ve aquest pacte ara?" i han reconegut que els hi costa "esbrinar-ne les causes, les raons, els motius que han fet precipitar aquests fets". La formació critica que aquest pacte "trenca la bona entesa" que, asseguren, hi ha hagut fins ara: "Argumentar que aquest pacte aporta majoria absoluta al plenari i estabilitat podria ser justificable, però fins ara el debat i el consens han estat les claus per a la bona entesa.



PSC i ERC a l'Ajuntament de Montmeló han tancat un pacte de govern que els hi dona la majoria absoluta al ple municipal. D'aquesta manera, el regidor republicà Albert Montserrat passa a ser primer tinent d'alcalde i regidor de Turisme i Promoció Econòmica i ocupació i consum. Es dona la circumstància que, a finals d'octubre del 2017, ERC va trencar el pacte que mantenia amb el PSC al municipi "per dignitat amb el poble català".Tal i com recull El 9 Nou , el pacte inclou un acord programàtic basat en els plans d’actuació que les dues formacions van presentar a les passades eleccions municipals. En aquest sentit, destaquen l'objectiu de “consolidar la cohesió social i la convivència ciutadana, millorar el benestar de la ciutadania i impulsar la projecció del municipi, cercant sempre la complicitat i el consens amb la resta de forces polítiques presents al plenari”.Després de les últimes eleccions municipals, PSC va aconseguir sis regidors, seguit de Canviem Montmeló (4), Fem Montmeló (2) i ERC (1).Finalment, Junts per Montmeló, que no té representació al consistori, considera "incongruent" que ERC trenqués l'acord de la legislatura anterior "si hi havia la intenció de reeditar-lo després de les eleccions municipals. Des de Junts per Montmeló continuarem fent una oposició lleial als nostres principis".

