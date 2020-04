La Moncloa pressiona l'oposició per sumar-se a un «gran acord d'Estat» contra la Covid-19

La portaveu del govern espanyol, María Jesús Montero, ha insistit aquest divendres en la idea dels nous Pactes de la Moncloa , que ja han estat rebutjats per l'independentisme i no compten amb l'entusiasme de l'oposició. "Es tracta d'arribar a un gran acord d'Estat", ha assenyalat Montero, que ha anunciat que el president del govern espanyol, Pedro Sánchez, farà més trobades a banda de la convocada per la setmana vinent. "Hem d'aparcar les diferències ideològiques", ha insistit. Als partits que no hi acudeixin, ha assenyalat la portaveu, la ciutadania "no els entendrà"."La nostra obligació és obrir un espai de diàleg col·lectiu, però hi ha grups que encara no han entès la gravetat de la situació actual. I no han entès que la pandèmia ho ha canviat tot, de forma profunda i immediata, començant per la nostra manera de viure i de conviure", ha ressaltat la portaveu de l'executiu espanyol. "Hem descobert que som més fràgils i més vulnerables", ha remarcat la ministra d'Hisenda, que també ha alertat dels efectes econòmics de la crisi. L'activitat, sosté, està "hibernada"."Entre tots hem de ser capaços de posar els mínims imprescindibles perquè es pugui caminar en el mig termini", ha insistit Montero, que no ha enviat cap missatge directe a formacions concretes de l'oposició. "Els espanyols no entendrien que no aparquéssim els retrets i les posicions ideològiques", ha indicat la portaveu del govern espanyol. La setmana vinent hi haurà una trobada amb partits i executius autonòmics per plantejar aquests nous Pactes de la Moncloa. El govern estatal espera que hi acudeixin tots.L'aixecament del confinament total i, per tant, el retorn a la feina en activitats no essencials autoritzades per l'estat d'alarma, han obligat el govern espanyol a extremar al màxim les precaucions per evitar nous contagis. En aquest sentit, el ministre de Sanitat, Salvador Illa, ha volgut puntualitzar que no s'està en fase de "desescalada", i ha recomanat l'ús de mascaretes al transport públic i pel carrer, especialment allà on hi hagi risc de patir aglomeracions. Se'n distribuiran a les estacions de tren i de metro a partir de principis de la setmana vinent, coincidint amb el retorn a la feina de centenars de milers de treballador un cop acabades les restriccions més dures.La mesura s'ha anunciat un dia després que la Generalitat fes públic que havia comprat 14 milions de mascaretes per abastir les farmàcies. Cada ciutadà català en podrà tenir una de gratuïta presentant el carnet de salut . El Govern, a banda, desitja que sigui obligatori portar aquest tipus de protecció. La decisió només la pot prendre l'Estat, que s'ha erigit com a autoritat competent en virtut de l'estat d'alarma. El ministre ha indicat que s'augmentarà la producció estatal de mascaretes per garantir-ne l'abastiment.Segons Illa, les dades d'aquest divendres -605 víctimes, la xifra més baixa des del 24 de març i ja lluny del pic de 950 morts del 2 d'abril- confirmen que s'està "complint l'objectiu de confirmar la ralentització". Del 16 al 22 de març, l'increment de casos notificats era del 22%, que va baixar en la setmana següent i va continuar fent-ho a principis d'abril. "Les mesures que va adoptar el govern espanyol el 14 de març, amb l'estat d'alarma, han beneficiat totes les comunitats autònomes", ha indicat el ministre de Sanitat.Malgrat això, Illa ha constatat que continuen havent-hi contagis i el confinament segueix vigent perquè s'està en una "fase important" de l'epidèmia. A partir de dilluns -a l'Estat- i de dimarts -a Catalunya- hi haurà empreses que podran reactivar l'activitat. "Insistim en la necessitat de fomentar el teletreball", ha recomanat el ministre, que ha reclamat "protegir els més vulnerables". "No estem, encara, en fase de desescalada. Estem en fase de confinament", ha apuntat el dirigent del PSC.S'han elaborat una sèrie de pautes, segons les quals tothom que tingui símptomes -febre, malestar, tos- no ha d'anar a treballar i s'ha de posar en contacte amb les autoritats sanitàries. Tampoc hi han d'anar persones que són contacte estret d'una persona amb la malaltia diagnosticada. En referència als desplaçaments, s'han de fer servir opcions de mobilitat que minimitzin riscos, com ara el vehicle privat, la bicicleta o anar caminant. "Cal garantir la distància interpersonal", ha indicat.Tècnicament, el consell de ministres ha servit per allargar l'estat d'alarma fins al 26 d'abril, tal com va validar ahir el Congrés dels Diputats. A banda, també s'ha activat una nova línia d'avals estatals per valor de 20.000 milions d'euros destinats a pimes i autònoms, dos dels sectors que més estan notant la crisi derivada del coronavirus. El mes passat ja es va aprovar el primer tram d'una ajuda que està valorada en un total de 100.000 milions d'euros. L'Estat avala un 80% d'aquestes operacions.Aquesta injecció de liquiditat ha de servir, segons Montero, per "resistir millor" l'impacte de l'emergència sanitària. "Aquestes mesures tenen bona acollida a nivell europeu", ha apuntat la portaveu, que ha celebrat el "bon acord" al qual va arribar l'Eurogrup ahir a la nit. "S'ha arribat a un pas molt important per tenir una triple xarxa de seguretat", ha ressaltat la ministra d'Hisenda. Europa mobilitzarà fins a mig bilió d'euros que, en certa manera, serviran per finançar les mesures del govern espanyol per a pimes i autònoms.María José Sierra, directora adjunta del Centre de Coordinació d'Alertes i Emergències Sanitàries del govern espanyol, ha assegurat aquest divendres en la roda de premsa diària dels tècnics de la Moncloa que aixecar el confinament total no vol dir que hi hagi d'haver un repunt de contagis. "No tenim la sensació i que les noves mesures hagin de fer créixer la transmissió", ha apuntat Sierra. En tot cas, ha indicat que les iniciatives "continuaran funcionant", perquè no es torna a la normalitat sinó a la situació prèvia al 28 de març, quan es van extremar les restriccions en plena pujada de víctimes.María José Rallo, responsable del ministeri de Foment, també ha insistit en aquesta idea, i ha apuntat que els desplaçaments s'han de minimitzar al màxim. "Que la gent no es relaxi", ha recalcat Rallo, remarcant el concepte que també han defensat els responsables policials i militars que compareixen cada dia des de la Moncloa. El missatge que han volgut enviar els tècnics és que, a banda de seguir amb les mesures de distanciament social, es mantinguin les precaucions a les empreses.En aquest sentit, Sierra ha demanat als treballadors que, si noten símptomes de coronavirus, procedeixin a contactar amb els serveis sanitaris i que s'aïllin. A partir de dilluns -a l'Estat-i de dimarts -a Catalunya- els treballadors de sectors no essencials autoritzats per l'estat d'alarma podran tornar als llocs de feina, una mesura que ha estat especialment criticada per la Generalitat, que demana allargar el confinament.En compareixença al Congrés dels Diputats, el president del govern espanyol, Pedro Sánchez, va assenyalar ahir que els contagis estan "controlats", que ja s'ha superat el pic i que tot just s'inicia la fase de desescalar la corba d'infeccions. Les mesures de distanciament social preses durant l'estat d'alarma, va dir, "estan funcionant". Per això, segons la visió de Sánchez, ja es pot acabar amb el confinament total i es posarà en marxa una transició cap a una "nova normalitat" després de la fase aguda del pic El Ministeri de Sanitat, a banda, començarà la setmana que ve un estudi per veure quin percentatge de la població ha superat ja la malaltia i ha generat anticossos. La mida de la mostra, segons va dir ahir Sierra -responsable tècnica sanitària amb Fernando Simón-, ha estat preparada per experts i constarà d'unes 60.000 persones. "Es contactarà amb la gent que participarà a l'estudi i és de caràcter voluntari", va resumir.Les víctimes per coronavirus veuen ralentit per tercer dia consecutiu el seu número . En les últiems 24 hores, les persones mortes arran de la pandèmia han estat 605, segons les dades difoses pel Ministeri de Sanitat. Malgrat tot, el tràgic balanç fa que l'epidèmia del coronavirus hagi provocat ja més de 15.000 morts. En concret, 15.843 defuncions, mentre que els contagis diagnosticats són ja 157.022. Pel que fa a la quantitat de pacients donat d'alta, són 55.668, 4.403 més que les dades de dijous.Com des de l'inici de l'epidèmia, la Comunitat de Madrid i Catalunya segueixen sent els territoris més afectats. La primera registra 44.783 casos diagnosticats i 5.972 defuncions, mentre que la segona comptabilitza 31.824 afectats i 3.231 morts. A més, a Catalunya és l'autonomia on hi ha més persones ingressades a la UCI: 2.582, més d'un miler més que a Madrid. Es tracta d'un 87% dels llits disponibles de crítics.Tot i que en els últims tres dies hi ha hagut una tendència a la baixa -757, 683 i 605 víctimes, agafant les dades des de dimecres-, el cert és que és el dissetè dia consecutiu en el qual hi ha més de 600 víctimes. En tot cas, és el dia amb menys morts des del 24 de març, i es troba molt lluny del dia 2 d'abril, en el qual hi va haver 950 víctimes

