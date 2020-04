Bartomeu no descarta demandar Rousaud per les «greus i infundades acusacions» contra la junta

El Barça ha emès un comunicat aquest migdia davant les " greus i infundades acusacions " fetes per Emili Rousaud, exvicepresident del Barça. El fins ara successor oficiós de Bartomeu com a candidat a la presidència de l'entitat ha afirmat aquest matí al programa El món a RAC1 que "algú ha posat la mà a la caixa", en relació a la gestió econòmica.Rousaud ha explicat aquest matí que hi ha hagut dos punts de discrepància entre els sis directius de la junta del Barça que han dimitit en bloc aquesta nit i el president Josep Maria Bartomeu. I un d'ells, ha assegurat, és el milió d'euros anuals que s'havien pagat en els últims tres anys a l’empresa implicada en el BarçaGate - una campanya contractada pel club que atacava a jugadors del primer equip i polítics a les xarxes socials-.En aquest sentit, el club nega "categòricament" qualsevol acció susceptible de ser qualificada de corrupció", i, per tant, es reserva la interposició de les "accions penals que puguin correspondre".Des del Barça asseguren que l’anàlisi dels serveis de monitorització de les xarxes socials està sent objecte d’una àmplia auditoria independent a càrrec de PriceWaterhouseCoopers (PWC), que, diuen, encara està en curs i, per tant, sense cap tipus de conclusions.Per altra banda, expliquen que les dimissions de membres de la Junta Directiva anunciades en les darreres hores s’han produït arran de la remodelació de l'òrgan impulsada per Bartomeu, i que serà completada "en els propers dies". Una remodelació que, afirmen, pretén afrontar amb les màximes garanties el darrer tram del mandat, amb l’objectiu d’implementar les mesures necessàries per preparar el futur del club superant les conseqüències derivades del coronavirus i culminar les accions del programa de gestió iniciat l'any 2010 i del pla estratègic aprovat l'any 2015.

