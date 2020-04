Les mascaretes anunciades per la Generalitat no arribaran fins al 20 d'abril

▶#Portaveu @meritxellbudo: “En relació als 14 milions de mascaretes que la Generalitat ha adquirit per a la població estaran disponibles el dia 20 d’abril a les farmàcies catalanes i es podran obtenir amb un aplicatiu” #coronavirus #Covid19” pic.twitter.com/AQ1a7ZStsi — Govern. Generalitat (@govern) April 10, 2020

El Govern retarda el repartiment de mascaretes que havia anunciat. Si tant el president Quim Torra com la portaveu de l'executiu, Meritxell Budó, havien anunciat ahir que el 14 d'abril estaria disponible una partida de 100.000 mascaretes per als ciutadans catalans , ara la pròpia Budó ha ajornat la data al dia 20. Ampliant-ne, això sí, la partida inicial a 1,5 milions d'unitats. "Volem garantir que tenim una quantitat de mascaretes suficient", ha justificat Budó, en compareixença telemàtica aquest divendres. L'argument és que, d'aquesta manera, tothom en pugui tenir des del primer moment que arribin a les farmàcies. El cost total de la mesura s'acosta als 8,5 milions d'euros, a 60 cèntims per mascareta.Pel que fa al mètode de repartiment, la portaveu ha explicat que es distribuiran en aquests establiments amb la targeta sanitària. Cada català en podrà tenir una de forma gratuïta , sempre i quan presenti el document. Respecte a l'anunci que ha fet minuts abans el govern espanyol segons el qual repartirà mascaretes al transport públic , Budó ha matisat que aquest repartiment serà exclusivament "per a aquelles persones que treballen en l'àmbit del transport públic". "No és una mesura universal", ha recalcat. Budó ha anunciat que les mascaretes de la Generalitat serien de tipus FFP2, reutilitzables. Posteriorment, la titular de Salut, Alba Vergés, ha rectificat i ha precisat que es tracta de mascaretes d'ús quirúrgic."Amb la gestió de les últimes setmanes, puc dir que tenim estoc suficient per cobrir els professionals", va destacat ahir el president de la Generalitat, Quim Torra, en una entrevista a RAC1. "El tema dels subministraments ha estat clau, amb un component de centralització per part de l'Estat però un missatge, també, de necessitat d'espavilar-se. Espanya, Catalunya i 16 autonomies han hagut de sortir al món a veure com arriben les mascaretes, les bates i els respiradors. Un desgavell. Això ens ha portat a enormes dificultats", va ressaltar el president de la Generalitat.Pel que fa a la decisió estatal d'aixecar el confinament total després de Pasqua, la titular de Presidència ha insistit en la necessitat de perllongar-lo: "És millor que un segon confinament". En la mateixa línia, ha explicat que Torra ha escrit a Pedro Sánchez demanant-li per les raons que el govern espanyol hagi decidit aixecar el confinament total en contra del consens científic, segons ha afirmat Budó, i amb "seriosos dubtes" dins del propi consell d'experts de l'Estat . En aquest sentit, Budó s'ha preguntat si la decisió "es correspon a criteri científics i mèdics, o estrictament econòmics".En la mateixa línia de recriminacions, Budó ha reclamat que els treballadors afectats per un ERTO puguin cobrar immediatament l'atur, després que s'hagi conegut que la immensa majoria no han rebut avui la prestació, i no ho faran fins al proper 10 de maig Budó també, ha explicat que l'executiu ha decretat no aplicar els mínims del cànon de l'aigua als establiments hotelers entre l'1 abril i el 31 de desembre, així com que el departament de Salut s'atorga les competències en residències de gent gran , com ja es va anunciar el passat dimecres. D'aquesta manera, el Govern aspira a frenar una de les grans sagnies en nombre de víctimes a Catalunya després d'uns dies tensos a l'executiu, tenint en compte que Torra va demanar canvis en aquest àmbit.El coronavirus ja ha provocat la mort de 1.407 persones que vivien en residències d'avis a Catalunya. Una xifra que representa un increment de 229 defuncions en les darreres 24 hores, segons dades del Departament de Salut. A més, hi ha 2.298 residents diagnosticats i 650 hospitalitzats. Fins avui, Salut ha confirmat que són 262 les residències amb persones diagnosticades de coronavirus i 365 amb persones amb simptomatologia.

