El País Valencià posa en marxa una aplicació mòbil per fer un seguiment del coronavirus

La Conselleria de Sanitat ha posat en funcionament una nova aplicació per al mòbil perquè les persones amb sospites d'estar contagiats del coronavirus puguin demanar cita al seu centre de salut i el metge. La lògica que segueix aquesta app és semblant a la que hi ha a Catalunya: si els símptomes que registra l'usuari són compatibles amb la malaltia, un metge es posarà en contacte amb la persona en menys de 24 i li farà "un seguiment exhaustiu" de l'evolució.L'aplicació, anomenada GVA coronaviurs, ha estat presentada per la consellera de Sanitat, Ana Barceló, aquest divendres a la roda de premsa diària per informar de l'evolució de la pandèmia. Segons ha explicat Barceló, més enllà del seguiment, l'aplicació també ofereix informació als usuaris sobre aquesta infecció.L'"app" presenta un autotest que poden realitzar aquelles persones que puguin pensar que estan tenint símptomes, i en cas de ser compatibles amb la malaltia, se'ls informa que han de quedar-casa i se'ls facilita una via per demanar cita amb el seu centre de salut. Un professional sanitari es posarà en contacte amb el pacient en menys de 24 hores.D'aquesta manera, si els símptomes són compatibles amb la Covid-19, ja seran tractats com un cas positiu i des del Departament de Salut se'ls farà un seguiment "exhaustiu" de l'evolució de durant tot el procés.

