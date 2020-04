Els Mossos eliminen un comunicat en què alertaven de les «vulnerabilitats de seguretat» de la plataforma Jitsi

Hola @mossos nos acaban de informar de https://t.co/SjHLp8znxi Nos gustaría aclarar que dicha vulnerabilidad NO afecta a JItsi Meet, la app de videoconferencias sino a Jitsi Desktop, (raramente usada actualmente) y que fue arreglada hace 3 años: https://t.co/iaWyqwWPS5 — Jitsi (@jitsinews) April 9, 2020

Els Mossos d'Esquadra van publicar aquest dijous un comunicat en el qual s'alertava de les suposades vulnerabilitats de seguretat de les plataformes de videoconferència Zoom i Jitsi que podrien comportar riscos a l'usuari pel que fa al tractament de dades de caràcter personal, traçabilitat de la documentació i auditoria i control d'accessos.També dijous, a la nit, aquesta última companyia va sortir a les xarxes socials a desmentir la informació -publicada per diversos mitjans de comunicació- que assegura que es tracta d'una aplicació de codi obert, amb una protecció per contrasenya feble i que no penalitza els intents erronis per accedir a reunions.Jitsi matisa el cos policial català "aclarint" que la vulnerabilitat exposada en l'informe no afecta Jitsi Meet -l'app de videoconferències- sinó a Jitsi Desktop. Una altra plataforma diferent "rarament usada" actualment que, segons diuen, va ser arreglada fa tres anys. Mossos d'Esquadra han eliminat el comunicat.

