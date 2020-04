El coronavirus guanya la partida als zombis: l'últim capítol de «The Walking Dead», suspès

El coronavirus guanya la partida als zombis. L'últim capítol de la desena temporada de la famosa sèrie de "The Walking Dead" que s'havia d'emetre aquest diumenge, finalment, no ho farà. La cadena AMC ha comunicat que, amb motiu del confinament decretat per les autoritats dels Estats Units, les tasques de postproducció del capítol no han pogut arribar a finalitzar-se.Així doncs, AMC ha anunciat que aquest "endarreriment" comportarà que el capítol de la darrera temporada de la sèrie postapocalíptica s'hagi d'emetre més endavant. Tot i que la companyia ha renovat per una nova temporada, la premiere, que s'acostuma a presentar a l'octubre, segurament també s'haurà de posposar tenint en compte el consegüent retard en l'inici de la producció a causa de la pandèmia.

