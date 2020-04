Villarejo denuncia l'existència d'una «campanya» contra la monarquia

L'excomissari José Manuel Villarejo diu que existeix una "campanya de destrucció de la monarquia" per part de "dirigents mancats de talla i d'escrúpols". Villarejo assegura que si encara és a la presó és perquè s'ha negat a parlar sobre el rei emèrit malgrat els "xantatges sistemàtics" i ha assegurat que "mai" declararà contra la Corona."Han estat sistemàtics els xantatges, des de juliol de 2018, que se m'han "ofert" perquè parli de Joan Carles I, contra la seva figura i la seva trajectòria i la seva projecció fora d'Espanya, a canvi de la meva llibertat. Repeteixo un cop més, que encara que això fa que romangui a la presó, mai diré res contra la Corona ni a l'Audiència Nacional, ni a Suïssa, ni al Regne Unit, ni on els podemitas i els seus fiscals afins estiguin actuant", ha afirma Villarejo en un comunicat enviat a través de la seva defensa.Per Villarejo, "els espanyols necessitaran més que mai unes institucions sòlides com la Monarquia" quan aquest "episodi nefast" conclogui, en referència a la pandèmia de coronavirus. Una crisi que, segons la seva opinió, està sent "gestionada a remolc després d'haver consumat negligències d'una gravetat extraordinària "per part d'uns governants als quals qualifica d' "incapaços" i "més enfocats a la propaganda que en l'administració i defensa de l'interès general".

