El govern d'Andorra aporta 24 milions al teixit empresarial

El govern d'Andorra ha injectat 24 milions d'euros al teixit empresarial per pal·liar la crisi derivada de l'emergència sanitària del coronavirus. Fins a 1.363 empresaris i autònoms han demanat beneficiar-se dels programes de crèdits tous; de moment s'han resolt 315 de les sol·licituds, atorgant 23,5 milions per a les despeses corrents i 600.000 euros per refinançar els seus préstecs.El ministre de Finances i portaveu, Eric Jover, ha explicat que una vintena de tècnics treballen amb l'objectiu d'estudiar les demandes i resoldre-les amb la màxima diligència i ha demanat a les empreses a les quals encara no se'ls ha resolt la petició que paguin igualment les nòmines i altres obligacions, ja que els bancs han acordat no cobrar comissions ni interessos pels descoberts de les quals han sol·licitat ajuda.El Consell General del país andorrà debatrà i votarà el dijous 16 d'abril la segona llei ómnibus amb mesures per fer front a la crisi econòmica i social que es deriva de l'emergència sanitària. Segons ha informat la institució mitjançant un comunicat, es preveu que el Dilluns de Pasqua es reuneixi la Sindicatura i la junta de presidents per admetre a tràmit el projecte de llei, al que es donarà procediment d'extrema urgència amb la finalitat d'escurçar els terminis per a la seva aprovació.La Confederació Empresarial Andorrana (CEA) ha demanat, segons ha informat en un comunicat, que es reguli una mesura equivalent als expedients de regulació temporal d'ocupació (ERTO), que s'obligui a la jubilació als 65 anys i que es puguin gastar la totalitat de les vacances durant el cessament de l'activitat, entre altres mesures.De moment, la Caixa Andorrana de Seguretat Social (CASS) ha acordat ampliar la validesa de les receptes mèdiques fins al proper 16 de maig de manera automàtica i accepta que les baixes es lliurin mitjançant correu electrònic mentre no funcionin els canals habituals.Andorra registra 583 casos acumulats de la Covid-19, 19 més que els que hi havia dimecres; es comptabilitzen 25 defuncions, dues més que el dimecres, i es mantenen en 52 els casos curats després d'obtenir dos resultats negatius en un termini de 24 o 48 hores.El ministre de Salut, Joan Martínez Benazet, ha explicat que ja han arribat alguns dels ventiladors mecànics encarregats per utilitzar de forma no invasiva, encara que si és necessari es poden utilitzar en ventilacions invasives, i que s'espera que arribin cinc més per a ventilacions mecàniques invasives d'"alta gamma".Els primers han suposat un cost de 58.000 euros i els segons de 359.000, segons ha quantificat el titular de Salut, que ha afegit que no tot el que s'ha demanat ha arribat al país, però que en tot cas "sempre s'ha recuperat els diners si se n'havia avançat".

