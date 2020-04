Canadell demana al govern espanyol tests i EPIs per poder tornar a la feina amb seguretat

El president de la Cambra de Barcelona i del Consell de Cambres de Catalunya, Joan Canadell, ha fet arribar a la ministra d'Indústria, Reyes Maroto, la "necessitat de disposar d'equips de protecció individual (EPI) i proves per poder tornar amb seguretat el dimarts 14 d'abril als llocs de treball".



En una reunió de la ministra amb les cambres de tot Espanya, Canadell també ha insistit en "la preocupació del teixit empresarial català per la falta de finançament addicional", ha explicat la Cambra de Barcelona en un comunicat aquest divendres.

A més, s'ha apostat per "un retorn gradual i ben planificat" per evitar una recaiguda en els pròxims mesos, circumstància que afectarà greument tant al sector sanitari com a la recuperació econòmica."Des del Ministeri han avançat que estan treballant per garantir que els treballadors i treballadors disposin dels elements de seguretat necessaris, i en breus s'informarà el respecte", ha explicat la Cambra.



A la reunió, Canadell ha demanat que les administracions avancin els pagaments a proveïdors -el que suposaria una injecció de liquiditat de 14.000 milions d'euros-, i ha expressat la "preocupació" que han suscitat algunes mesures relatives al Reial Decret 13 / 2020 entre els empresaris. Concretament, s'ha referit a l'obligacació dels "empresaris a fer-se responsables de les mesures de seguretat davant la Covid-19, i també per a l'aprovació via silenci administratiu de diversos ERTO".

