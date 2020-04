«Algú ha posat la mà a la caixa»: les dures acusacions d'un exvicepresident de Bartomeu

El fins ara successor oficiós de Bartomeu a la presidència del Barça ha afirmat al programa El món a RAC1 que algú "ha posat mà a la caixa". Emili Rousaud explica que hi ha hagut dos punts de discrepància entre els sis directius de la junta del Barça que han dimitit en bloc aquesta nit i el president Josep Maria Bartomeu. I un d'ells, sentencia, és el milió d'euros anuals que s'havien pagat en els últims tres anys a l’empresa implicada en el BarçaGate - una campanya contactada pel club que atacava a jugadors del primer equip i polítics a les xarxes socials-."Si els auditors ens diuen que el cost d'aquests serveis és de 100.000 euros i hem pagat un milió, és que algú ha posat la mà a la caixa". L'exvicepresident del Barça reconeix que "no té proves ni pot dir qui", però assegura que aquest contracte "s'havia dividit en trossos de 200.000 euros per no haver de passar per la comissió de control".En relació amb la invitació a plegar que li va fer Bartomeu, Rousaud confessa que anava vinculada a l'informe de l'auditoria que està "a punt de caure" i que presentarà els resultats en breus; a més de sumar-s'hi que la rebaixa salarial que s'havia proposat per cobrir els problemes econòmics del club per la pandèmia era "insuficient".El directiu explica que potser el president ja sap els resultats i ha estat un dels factors "que han fet que ens convidin a marxar"; i per aquest motiu diu, "el que hem volgut fer és marxar conjuntament per donar un missatge al soci: Som lleials al club".Rousaud comenta que és "conscient" que d'aquí a un més ja no es parlarà d'ells i també confessa que li feia "molta il·lusió" ser president del Barça; "però prefereixo dormir bé i mirar-me al mirall", ha sentenciat.

