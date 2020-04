L'Estat injectarà 20.000 milions d'euros més per a autònoms i pimes

El govern de l'Estat espanyol habilitarà aquest divendres, una segona línia d'avals públics de 20.000 milions d'euros destinat a autònoms i pimes. En el Consell de Ministres extraordinari, s'aprovarà la injecció de fons públics per garantir la liquiditat al teixit productiu davant l'emergència de la crisi del coronavirus.Durant la seva intervenció al Congrés els Diputats, el president del govern espanyol, Pedro Sánchez, va admetre que espera que més d'1,3 milions d'autònoms i empreses es beneficiïn d'aquesta línia d'avals públics, del màxim de 100.000 milions que va anunciar l'Executiu a l'inici.Així mateix, va dir que altres 130.000 empreses i autònoms es beneficiaran de l'ampliació del límit d'endeutament de l'ICO, per a augmentar totes les seves línies de finançament, fins a un total de 10.000 milions d'euros.Si en la primera línia d'avals el Govern va decidir reservar la meitat dels 20.000 milions d'euros avalats per l'ICO a pimes i autònoms, en aquesta ocasió l'Executiu ha decidit dirigir el 100% de la segona línia d'avals a aquests negocis, segons ha informat la vicepresidenta, Nadia Calviño, durant la seva compareixença en el Congrés per a defensar el decret llei de mesures i ajudes econòmiques, amb garantia de subministraments i crèdits per a pagar el lloguer.Segons dades d'aquest dijous, s'han comptabilitzat en els quatre primers dies 33.000 sol·licituds d'avals per més de 2.800 milions d'euros, dels quals pràcticament tots han anat dirigits a pimes i autònoms (gairebé 2.700 milions d'euros).

