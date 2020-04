Troben mort el «problemàtic» os Cachou a la Vall d'Aran

Una patrulla d'Agents de Medi Ambient del Conselh Generau d'Aran han trobat mort aquest dijous a l'os Cachou al municipi de Les, a la Vall d'Aran. El senyal del collar GPS que duia l'animal ha estat clau per comprovar que feia dies que no es movia de lloc -una zona de difícil accés- i localitzar-lo.Els Agents Rurals també han col·laborat en les tasques de recuperació del cadàver, que ha estat traslladat a la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB) per a què el Servei d'Ecopatologia de Fauna Salvatge en realitzi la necròpsia. De moment, es desconeix la causa de la mort d'aquest os, un mascle de 6 anys que feia un mes i mig que havia abandonat la cova d'hibernació, i s'havia mogut per Mijaran, França i el Baish Aran.Cachou va ser capturat fa aproximadament un any a la zona de Montcorbau per tal de col·locar-li un collar GPS i d'aquesta manera poder-li seguir els moviments. Gràcies a aquest dispositiu es va poder comprovar que va ser el causant de diversos atacs a bestiar equí durant la tardor. Arran d'això, Agents de Medi Ambient del Conselh Generau van intentar foragitar-lo i aplicar diverses mesures de condicionament aversiu per evitar aquest comportament depredador. L'os no havia tornat a atacar a altres animals des de principis d'octubre de l'any passat.El plantígrad es va fer "famós" per ser considerat un os amb un "caràcter problemàtic" i una "forta depredació". El seu comportament anòmal va fer que la Generalitat es plantegés seriosament la possibilitat d'haver-lo d'extreure del medi mentre que el sector ramader ho va demanar enèrgicament en diferents manifestacions arreu del Pirineu. El síndic d'Aran, Francés Boya, va demanar la "retirada immediata" de Cachou, després del cinquè atac de l'animal a bestiar equí a la zona.Ipcena-EdC ha lamentat la mort de l'os Cachou. Conscient que va ser un dels exemplars d'os bru més criticats des de diferents sectors arran de les seves suposades actuacions, l'entitat ecologista exigeix a les administracions competents, Govern i Consell Generau, "que siguin el més transparents possibles i informin de les causes i circumstàncies que han provocat la mort de Cachou".Consideren "molt poc probable" que la mort de l'animal es degui a causes naturals, atenent que "és un os jove de només 6 anys i que es trobava en bon estat de salut". Ipcena-EdC ha anunciat que es dirigirà a les administracions per demanar la informació necessària, exercint així el seu dret a la informació i a la defensa ambiental i de la fauna, que intentarà coordinar amb altres organitzacions ambientals.

