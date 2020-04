UGT denuncia que només 36.000 afectats per ERTO a tot l'Estat podran cobrar aquest abril

La UGT ha denunciat aquest divendres que només 36.000 persones a tot l'Estat espanyol afectades per un ERTO cobraran la prestació del mes d'abril, i que la immensa majoria dels treballadors hauran d'esperar fins, com a mínim, el 2 de maig. Segons les dades que el sindicat ha aconseguit del Servei Públic d'Ocupació Estatal (SEPE), fins ara el servei d'ocupació espanyol ha reconegut 659.791 prestacions a tota Espanya, però només n'ha tramitat 36.000 perquè arribin a cobrar a l'abril. Les xifres impliquen que a Catalunya la majoria es quedaran sense prestació: hi ha gairebé 645.000 treballadors catalans en ERTO, 547.000 dels quals fins a data 31 de març. Aquests últims són els que el sindicat denuncia que haurien d'haver cobrat la primera nòmina de l'atur aquest divendres.Ara, però, hauran d'esperar fins al maig. UGT denuncia que fins ara el govern espanyol ha rebutjat fer una nòmina contínua, és a dir, anar pagant als afectats per ERTO a mida que es tramiti el seu expedient.Les dades tampoc inclouen tots els nous aturats exclosos dels ERTO, que només al març a Catalunya eren uns 21.000, així com les persones que potser no han aconseguit tramitar la prestació pel col·lapse del servei d'ocupació."És dramàtic", assegura a l'ACN la secretària de política sindical de la UGT, Núria Gilgado. "Hi ha molta preocupació", afegeix, remarcant que a més a més hi ha encara molts treballadors que no són conscients que no cobraran."Milers de famílies es veuen abocades a passar el mes amb la meitat del seu salari, el que en molts casos els obliga a subsistir amb 400 euros escassos de nòmina en el cas dels salaris més baixos, els de les feines precàries, que tornen a ser de nou la baula més vulnerable", denuncia la UGT.El sindicat considera "del tot inacceptable que més de mig milió de persones hagin d'esperar un mes per cobrar la prestació d'atur que els pertoca", i insisteix en reclamar a l'Estat "solucions urgents".

