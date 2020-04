Iglesias admet que el govern espanyol no estava «preparat» per la pandèmia

El vicepresident segon del govern espanyol, Pablo Iglesias, ha admès aquest divendres que el govern espanyol no estava "preparat" per una pandèmia com aquesta i ha indicat que cal quan una sanitat pública"“més forta". "Crec que hem de ser extremadament humils i reconèixer que ni nosaltres ni altres governs estàvem preparats per una pandèmia com aquesta", ha afirmat. En aquest sentit, ha dit que qualsevol acord de país ha de passar per enfortir el sistema sanitari."No pot ser tampoc que no tinguem una indústria que pugui produir de manera autònoma respiradors i que ens veiem abocats a un mercat internacional especulador", ha afegit. En una entrevista a TVE, Iglesias no ha confirmat que l'ingrés mínim vital pont vagi al consell de ministres d'aquest divendres, però ha assegurat que serà aviat.Iglesias també ha admès que en el si de la coalició de govern hi ha "debat" perquè en una crisi com aquesta "no es pot actuar amb pilot automàtic" ha indicat que, un cop es debaten les coses, són "una pinya".En aquest sentit, el vicepresident segon del govern ha apostat per un gran acord polític i social "transversal" que tingui en la defensa del que és públic el "mínim comú denominador". Un acord, ha dit, al qual esperen que s'hi sumin totes les forces polítiques més enllà dels "carnets" i on també hi tindran cabuda agents socials, sindicats, patronats i la societat civil.El vicepresident ha defensat que l’ingrés mínim vital era un compromís de la coalició de govern però ha admès que la mesura definitiva podria "tardar mesos" per les "complexitats" que presenta. En aquest sentit, ha dit que cal ajudar a les famílies que ja tenen problemes i que no poden acollir-se a altres mesures aprovades per l’executiu, com ara els ERTO i que "cal mantenir una mínima capacitat de consum per afrontar la recuperació econòmica".

