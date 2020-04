La Generalitat avança que «molts» dels geriàtrics més petits hauran de tancar

El president de la Generalitat, Quim Torra, creu que "moltes" de les residències de gent gran més petites "segurament s'hauran de tancar". En una entrevista a Tarragona Ràdio aquest divendres, Torra ha lamentat la situació en aquests centres, on hi ha hagut un gran nombre de víctimes mortals i de residents hospitalitzats.El cap de l'executiu recorda que han classificat les residències segons la seva mida i que, mentre les més grans es podran medicalitzar, les més petites segurament hauran de deixar de prestar servei. "Moltes de les més petites les haurem, segurament, de tancar, i els seus residents portar-los a llocs individualitzats, perquè puguin tenir una vida més individualitzada", ha explicat."Ara anirem a un bon camí, i es començarà a veure ben aviat", ha garantit Torra, que ha dit ser conscient que la situació ha estat "molt dura" als centres degut a l'epidèmia. "El sistema sociosanitari no ha pogut amb l'ona i s'ha desbordat per l'arribada d'aquesta epidèmia", ha raonat Torra, que ha dit que això no significa que no s'hagin anat posant des del primer moment "remeis i plans d'accions".El nombre de víctimes mortals per coronavirus entre les persones que viuen a residències de gent gran a Catalunya va pujar dijous fins a les 1.407, 229 més que les comunicades dimecres, segons ha comunicat el Departament de Salut.Amb dades tancades a 9 d’abril, i segons la informació que fan arribar els propis centres, hi ha 2.298 persones que viuen a residències de gent gran que tenen diagnòstic de coronavirus, 76 menys que dimecres. Aquestes persones estan aïllades, i sent tractades. A més, a hores d'ara hi ha 650 residents hospitalitzats, 87 menys que dimarts passat.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes, perquè la informació de qualitat té un valor.

Fes-te subscriptor