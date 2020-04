ERC demana a la Fiscalia que investigui les «pressions» del Suprem en relació al confinament dels presos

Els portaveus d'ERC al Congrés dels Diputats i al Senat han enviat una carta a la Fiscalia General de l'Estat per demanar-li que investigui d'ofici les "pressions del Suprem a les juntes de tractament de les presons catalanes" durant la seva deliberació sobre si permetre als presos amb 100.2 passar la pandèmia a casa. A la carta, dirigida a la fiscal general, l'exministra Dolores Delgado, els republicans Gabriel Rufián i Mirella Cortés afirmen que és "inaudit i impropi" d'un estat de dret que el Suprem "hagi intentat condicionar la decisió que havien de prendre els funcionaris dels centres penitenciaris". Els republicans demanen a la Fiscalia General de l'Estat que "actuï d'ofici" per "posar fi a la impunitat".A la carta, Rufían i Cortés recorden que l'oficina de comunicació del Suprem va enviar un missatge als periodistes advertint que si les juntes de tractament dels presos del procés acordaven el seu alliberament per la Covid-19, el tribunal s'hi dirigiria perquè "expliquessin el fonament jurídic de la decisió i identifiquessin de forma nominal als funcionaris que hi donaven suport" perquè podrien ser responsables d'un "possible delicte de prevaricació"."Des del nostre punt de vista, s'ha intentat condicionar la decisió que havien de prendre els funcionaris dels centres penitenciaris catalans. És inaudit i impropi d'un estat de dret", afirmen Rufián i Cortés.A la missiva, els dos republicans també recorden que l'emergència sanitària ha fet que les autoritats hagin promogut mesures per reduir al mínim la població de les presons per limitar el risc de contagi, i que hi ha hagut pronunciaments a favor d'aquesta línia de les Nacions Unides i del Comitè per a la Prevenció de la Tortura del Consell d'Europa.

