Sánchez «no ha consultat els experts» per aixecar el confinament total

🔴 Antoni Trilla, cap d'epidemiologia del Clínic: "Per aixecar el confinament total, el govern espanyol no ha consultat al comitè d'experts" #CoronavirusCatRàdio https://t.co/UGElG7FZO6 pic.twitter.com/h8kAl4VLCC — Catalunya Ràdio (@CatalunyaRadio) April 10, 2020

Dilluns que ve -dimarts en el cas de Catalunya- totes aquelles persones que treballaven abans del confinament total hauran de tornar als seus llocs de feina. Aquesta va ser la decisió que va anunciar el president del govern espanyol, Pedro Sánchez, aquest dijous al Congrés dels Diputats i que, segons ha explicat el cap d'epidemiologia de l'Hospital Clínic, Antoni Trilla, "no ha consultat el comitè d'experts" creat pel mateix govern perquè l'assessori en la gestió del coronavrius.Trilla, que forma part d'aquest comitè d'experts, ho ha explicat aquest divendres en una entrevista al programa de El matí de Catalunya Ràdio: "Per aixecar el confinament el govern espanyol no ha consultat al comitè d'experts". La decisió que milers de persones tornin a sortir al carrer per anar a treballar la setmana que ve ha estat discutida pel possible repunt de casos, especialment per la Generalitat.En aquest sentit, el doctor creu que "és d'esperar un repunt en el nombre de casos", i ha i alertat que cal "mantenir" les mesures de precaució.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes, perquè la informació de qualitat té un valor.

Fes-te subscriptor