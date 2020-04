Els farmacèutics alerten que dimarts no tindran mascaretes per a tothom

El president del Col·legi Oficial de Farmacèutics de Barcelona, Jordi de Dalmases, ha alertat aquest dijous que dimarts vinent no hi haurà les mascaretes anunciades pel Govern a disposició de la ciutadania a les farmàcies. L'executiu ha indicat que cada persona en tindrà una de gratuïta ensenyant la targeta sanitària, perquè se n'han adquirit 14 milions. Però en declaracions a Catalunya Ràdio De Dalmases ha advertit que això no podrà ser. “Les previsions són que les tindrem la setmana del 27 abril”. El president del col·legi ha demanat a la ciutadania que no trenqui el confinament per anar a buscar una mascareta “que no li podrem servir”.De Dalmases ha afirmat que al sector farmacèutic estan “molt contents” que la mesura proposada per aquest col·lectiu hagi estat acollida pel Govern, però ha subratllat que l'oferta que s'ha fet a Salut “ha estat sempre pensant en el postconfinament”.Per això ha indicat que les mascaretes “arribaran” però ha demanat a la gent que “no trenqui el confinament dimarts per venir a buscar una mascareta, perquè no en tindrem”. De Dalmases ho ha dit amb l'intent d'evitar la imatge, dimarts, d'una “cua de gent” davant les farmàcies per anar a buscar un producte que no se'ls podrà servir.

