El Vall d'Hebron i el Clínic estrenen un robot que pot fer 2.400 proves de coronavirus al dia

Un robot per a processar 2.400 mostres diàries. Enhorabona @hospitalclinic https://t.co/QnKWr9Cqx4 — Quim Torra i Pla (@QuimTorraiPla) April 9, 2020

L'Hospital Vall d'Hebron i l'Hospital Clínic de Barcelona compten amb un nou robot de proves massives per a la Covid-19. Hi ha dos centres més a l'Estat que compten amb un d'aquests aparells: l'Hospital La Paz i l'Institut de Salut Carlos III.El robot, encara en fase de calibratge abans de posar-se definitivament en marxa durant els propers dies, és capaç de fer 2.400 proves de coronavirus cada dia i pot ser una solució davant la necessitat de realitzar tests.L'Opentrons (així s'anomena aquest robot) permet el processament de mostres per fer proves PCR de forma massiva i diagnosticar el major nombre de persones afectades per la Covid-19 amb rapidesa, eficàcia i fiabilitat.El president de la Generalitat, Quim Torra, ha celebrat l'arribada de l'Opentrons a Catalunya a Twitter, des d'on ha felicitat l'Hospital Clínic per la incorporació.

