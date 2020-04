Caiguda d'ingressos de 200 milions d'euros a l'Ajuntament de Barcelona

L'Ajuntament de Barcelona calcula que la crisi del coronavirus suposarà una caiguda dels ingressos a les arques municipals de 200 milions d'euros. Es tracta d'un primer càlcul del consistori que avui ha fet públic l'alcaldessa, Ada Colau, en una entrevista a Betevé.Amb els números a la mà, Colau ha avisat que caldrà "reajustar" la despesa de l'Ajuntament i el "marc financer" municipal i ha evitat pronunciar-se sobre possibles retallades pressupostàries.Precisament l'alcaldessa ha fet referència als pressupostos del 2020, aprovats abans de l'epidèmia amb els vots de Barcelona en Comú, PSC, ERC i Junts per Catalunya i ha assegurat que l'escenari econòmic ha canviat des d'aleshores.Pel que fa a pèrdues específiques, Colau ha xifrat en 40 milions d'euros els diners que l'Ajuntament ha deixat d'ingressar en concepte de taxa turística.Colau també ha defensat la gestió econòmica feta per l'Ajuntament i l'increment de partides pressupostàries per a serveis socials. L'alcaldessa ha assegurat que le consistori ha destinat 10 milions d'euros a ajudes socials i ha previst que la xifra augmentarà.

