El cinema carrega contra el ministre de Cultura per presentar el sector com a «insolidari» a la crisi

L'Associació d'Actors i Directors Professionals de Catalunya (AADPC) ha criticat el ministre de Cultura, José Manuel Rodríguez, per haver presentat el sector cultural com a “insolidari” en el marc de la crisi del coronavirus. L'entitat considera que en una roda de premsa dimarts de la setmana passada el ministre va mostrar el sector davant l'opinió pública com un col·lectiu egoista per proposar mesures unilaterals per afrontar la crisi sense tenir present la resta de la societat. “Això, a més de profundament injust, no és cert”, afirma l'AADPC, alhora que li recorden que creadors de tota mena ofereixen aquests dies continguts a les xarxes de forma gratuïta, i que la població consumeix cultura per combatre “l'ansietat” de l'estat d'alarma.També subratllen que “de moment” 700.000 persones viuen de les indústries culturals, i que el confinament està demostrant, precisament, que la cultura és “tan necessària com els productes bàsics de primera necessitat”.Però més enllà d'aquesta solidaritat, també li recorden que el sector de la cultura és “específic” i necessita mesures “específiques” per mantenir un teixit empresarial “penalitzat per la intermitència” i que no pot beneficiar-se de les mesures socials aprovades per a la resta de treballadors.A més, subratllen que els espais d'exhibició “van ser els primers en tancar i seran els últims en obrir”. Per això li reclamen que consensuï amb el sector les 52 mesures que li ha fet arribar per donar-li una resposta “real i eficaç”.Una altra qüestió que l'AADPC critica al ministre és que no hagi fet sentir la seva veu a Europa, com afirma, sí han fet els seus homòlegs francès, portuguès, alemany, austríac i italià.

