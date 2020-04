El Congrés convalidarà el decret econòmic de Sánchez tot i les crítiques de l'oposició

El Congrés dels Diputats convalidarà el decret econòmic i social que va aprovar el govern espanyol el 31 de març que inclou una cinquantena de mesures, entre les quals, el paquet sobre el lloguer, la moratòria de cotitzacions per a autònoms i el subsidi per a treballadores de la llar. PP, Vox, ERC, JxCat, el PNB, EH Bildu i el BNG s'abstindran mentre que Cs, Terol Existeix i Compromís se sumaran al 'sí' de PSOE i Unides Podem. La CUP hi votarà en contra.En línies generals, l'oposició ha criticat la "improvisació" de l'executiu i ha considerat el decret "insuficient" i "poc consensuat". La vicepresidenta tercera i ministra d'Afers Econòmics, Nadia Calviño, ha afirmat que "completa la xarxa de seguretat que s'ha anat teixint".Calviño ha defensat al debat d'aquest dijous a la tarda que és el decret 11/2020 és "ampli" i "complex" per donar resposta a diferents tipus de necessitats derivades de la crisi del coronavirus. Calviño ha aprofitat la seva intervenció per fer una crida a una "resposta comuna més decidida" en l'àmbit europeu. La vicepresidenta, que participa després d'aquest punt del ple a la reunió de l'Eurogrup, ha dit que s'aprovarà una "xarxa de seguretat" de liquiditat de 500 milions d'euros però ha dit que "no és suficient". Calviño ha defensat que també cal la mutualitzar el deute.El diputat de Cs Edmundo Bal ha dit que podria ser "més ambiciós" però ha celebrat que l'executiu hagi acceptat que es tramiti com a projecte de llei. "Seria molt fàcil oposar-se sense més però preferim treballar en la millora de la norma. Vostès han escoltat", ha remarcat, sobre el seu "sí".El diputat del PP Mario Garcés ha criticat la gestió del govern espanyol i ha lamentat que l'executiu no hagi negociat amb els populars el seu contingut. Sobre les mesures, Garcés ha dit que pel que fa als autònoms s'hauria d'haver condonat la quota del mes de març, per exemple, i ha criticat la subvenció a les televisions privades.La diputada de Vox Macarena Olona ha criticat que el govern espanyol està actuant amb "improvisació" i ha considerat que el decret és "insuficient". Segons Olona, l'executiu "ha abandonat els espanyols" i només es preocupa pel "relat". La diputada ha qualificat a Sánchez de "Pedro, l'enterramorts" per haver exhumat Francisco Franco i per l'elevat nombre de víctimes mortals per coronavirus.El portaveu d'ERC, Gabriel Rufián, ha criticat que els decrets de l'executiu són "insuficients i poc consensuats". Rufián ha considerat que en general aquest decret és "bo" però ha criticat, entre d'altres, que retallin els fons ocupacionals del Govern, que no apliqui una "quarantena impositiva" per als autònoms o que no doni ajuts directes als llogaters sinó que els faci endeutar-se. Rufián ha advertit que cada cop s'aproven amb un marge més just els decrets. En aquest cas, amb una quantitat similar de vots a favor i abstencions.El diputat de JxCat Ferran Bel ha criticat que el decret té algunes mesures "absolutament contràries" al que defensa la formació tot i que ha celebrat que sí que reculli alguns dels seus plantejaments. Bel ha censurat la retallada dels fons per a polítiques actives d'ocupació i ha reclamat l'ajornament del venciment d'obligacions tributàries de pimes i autònoms, com IRPF o IVA.La portaveu de la CUP,Mireia Vehí ha afirmat que el govern espanyol no està defensant el bé comú perquè no reparteix la riquesa. "Ens estan prenent el pèl", ha dit. Segons la diputada, l'única guerra que hi ha a l'Estat és "la del capital contra la vida". "No ens deixen més sortida que obrir un cicle de lluita amb vagues", ha dit.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes, perquè la informació de qualitat té un valor.

Fes-te subscriptor