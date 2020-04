L'assaig clínic liderat per Oriol Mitjà ja supera la meitat de voluntaris necessaris

1.745 persones s'han apuntat fins ara a l'assaig clínic sobre la Covid-19 que lidera l'epidemiòleg Oriol Mitjà amb la Fundació Lluita contra la Sida i les Malalties Infeccioses presidida per Bonaventura Clotet. Es tracta de provar l’efectivitat d’un tractament preventiu a partir de l’hidroxicloroquina, un fàrmac utilitzat per prevenir la malària. Es vol comprovar si aquest medicament impedeix que les persones que han estat en contacte amb una persona infectada desenvolupen la malaltia o ho fan d’una forma més suau. El projecte ha estat aprovat pel Departament de Salut i l'Agència Espanyola del Medicament, i s’implementa amb l’aval de l’Organització Mundial de la Salut.“Si es verifica la validesa del tractament, s’obrirà una via addicional per al control de l’epidèmia”, afirma Mitjà. L’estratègia “podria reduir la transmissió comunitària del nou virus” i comportaria un benefici “significatiu en quant a vides salvades”, afegeix. “També comportaria canvis en l’aïllament preventiu i en les mesures de mobilitat, que reduirien l’impacte econòmic de la pandèmia”, explica l'epidemòleg.Als casos positius de Covid-19 se’ls proporciona atenció domiciliària. Als contactes se’ls adreça a un dels punts d’atenció de l’estudi, situats a peu de carrer en diverses localitzacions. Sempre amb cita prèvia amb els investigadors, en aquests punts s’extreuen les mostres i s’administra la medicació sense que els participants hagin de baixar del cotxe. D’aquesta manera, es minimitza el risc de contagi.Actualment hi ha quatre punts d’atenció, a l’aparcament de l’Hospital Germans Trias, al del Club Natació Sabadell, a la benzinera Meroil de l’Avinguda Meridiana de Barcelona i a l’aparcament de la Facultat de Farmàcia de la Universitat de Barcelona. Aquest últim punt, però, i gràcies a la col·laboració del Futbol Club Barcelona i la Fundació Barça, ha estat traslladat i funciona des d’aquest dijous a l’aparcament del Camp Nou , on, segons els responsables de l'estudi, es podrà atendre un major nombre de persones.L'assaig està dissenyat perquè hi participin 3.000 persones, de les quals ja se n’han reclutat 1.745. Per tal de promoure i facilitar la participació de més casos i contactes, s’ha creat la pàgina web estudicovid19.org, on es defineixen els criteris per a poder participar a l’estudi i es canalitza l’enviament de la informació als investigadors.

