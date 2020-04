Les escoles prioritzaran el «suport emocional» a l'alumnat el tercer trimestre

El Departament d'Educació ha establert que les escoles hauran de prioritzar el "suport emocional" a l'alumnat durant el tercer trimestre del curs, com va avançar NacióDigital . Un suport que el departament vol fer extensiu a docents i famílies, sobretot en els casos en que s'hagin perdut familias o s'hagi patit el coronavirus en l'entorn directe, així com en casos de pèrdua de feina. La conselleria, però, no ha confirmat a la comunitat educativa si aquesta tasca requerirà, en alguns casos, l'obertura de centres abans que acabi el curs.La conselleria assegura que la crisi actual està provocant en les famílies impactes diferents –com ara malaltia, dol, pèrdua de feina- i, en aquest context cal prioritzar les estratègies de suport emocional, fent especial atenció a l’alumnat i les famílies que es troben en situació de vulnerabilitat social.També demana detectar i canalitzar les necessitats derivades de la situació actual de l’alumnat i les famílies, amb el suport dels tutors i de les comissions d’atenció a la diversitat. També col·laboraran en l’atenció del benestar emocional de l’alumnat evitant el seu aïllament, i en la mesura del possible facilitaran recursos específics per a les famílies i els centres en relació amb la gestió de la situació de confinament.En el cas d'alumnes diagnosticats amb el trastorn de l’espectre autista o de dificultats per a la regulació de la conducta, els equips d’assessorament psicopedagògics (EAP) els facilitaran un document acreditatiu perquè puguin sortir de casa acompanyats d'un familiar.El departament contempla per ara que es continuï amb la formació planificada ja sigui en activitats telemàtiques (mantenint-les i garantint-ne el desenvolupament), o en semi-presencials i presencials, on caldrà facilitar entorns virtuals per acollir les activitats i donar continuïtat a la formació.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes, perquè la informació de qualitat té un valor.

Fes-te subscriptor