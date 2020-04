L'OMS adverteix que el coronavirus és 10 vegades més mortal que la grip

El director general de l'Organització Mundial de la Salut (OMS), Tedros Adhanom Ghebreyesus, ha avisat aquest dijous que la taxa de mortalitat del nou coronavirus, la malaltia que es coneix com a Covid-19, és "10 vegades superior" a la de la grip.Tedros s'ha pronunciat així quan es compleixen 100 dies des que es detectessin els primers casos de coronavirus a la província xinesa de Wuhan: "La propagació global del virus ha saturat als sistemes sanitaris, ha alterat l'economia mundial i ha provocat una paralització social de forma generalitzada", ha dit el director general de l'OMS.El coronavirus ja ha infectat més d'1,3 milions de persones a tot el món i provocat la mort de gairebé 80.000. Una pandèmia que ja és "molt més que una crisi sanitària" per als països més rics, mentre Tedros ha avisat que encara està per veure la devastació que pot causar en les regions més pobres i desfavorides.

