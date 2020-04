El Barça se suma a l'estudi clínic d'Oriol Mitjà i cedeix el Camp Nou

📋 El Barça se suma al #JoEmCoronohttps://t.co/psY6IMqday — FC Barcelona (des de 🏠) (@FCBarcelona_cat) April 9, 2020

El Futbol Club Barcelona se suma a la campanya impulsada pel doctor Bonaventura Clotet i l'epidemiòleg Oriol Mitjà en la lluita contra el coronavirus. El club blaugrana ha habilitat una zona del Camp Nou per a la recollida de mostres de l'estudi que porten els dos responsables mèdics, que té el suport de l’Hospital Germans Trias, l’Institut de Recerca de la Sida IrsiCaixa, l’Institut Català de la Salut, el Departament de Salut, el Centre d’Estudis Epidemiològics sobre les ITS i Sida de Catalunya (CEEISCAT), Laboratoris Rubió i Laboratori Gebro.El Barça demana la col·laboració ciutadana, tant a través de donacions com a través de voluntaris que puguin afegir-se a la donació de mostres i ajudes a l'estudi clínic de Clotet i Mitjà. El club, amb l'activitat sota mínims després de l'aturada de les competicions professionals -que li ha suposat l'aplicació d'un ERTO a 309 treballadors- ha explicat el suport a la iniciativa clínica a través d'un comunicat, on destaquen el valor de l'OMS a l'estudi. Diversos membres del club ja han fet gestos solidaris en la lluita contra l'expansió del coronavirus, com el capità i astre argentí Leo Messi, que donar un milió d'euros al Clínic. Pep Guardiola, exentrenador del Barça, també va donar la mateixa quantitat al Col·legi de Metges de Barcelona i la Fundació Àngel Soler.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes, perquè la informació de qualitat té un valor.

Fes-te subscriptor