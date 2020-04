Nova denúncia de la Guàrdia Urbana de Barcelona a una entitat que ajuda persones migrants

La Guàrdia Urbana de Barcelona ha tornat a multar una membre de la Xarxa de Cures Antiracistes, una entitat que durant el confinament ajuda persones migrants i del col·lectiu LGTBI a la ciutat. Ha estat aquest dimecres a la rambla del Carmel quan faltaven pocs minuts per dos quarts d'una del migdia, segons la denúncia a la qual ha tingut accésFonts del col·lectiu expliquen que al llarg d'aquest dimecres la policia municipal ha aturat a cinc integrants de la xarxa. D'aquests, només un ha estat denunciat. Es tracta d'una dona racialitzada que, segons la denúncia, ha desobeït els agents en exercici de les seves funcions. Una presumpta infracció, doncs, que vulneraria la normativa de la llei de protecció de la Seguretat Ciutadana, coneguda popularment com a Llei Mordassa.Les mateixes fonts consultades expliquen que la persona denunciada ha estat interceptada per la Guàrdia Urbana després de repartir un paquet de menar a l'últim domicili que tenia assignat en el seu torn. "L'han aturat per demanar-li la documentació, i quan li han tornat ja li han donat la denúncia", asseguren. A més, expliquen que la persona multada duia a sobre un certificat emès per SOS Racisme pe autoritzar la tasca de la xarxa i, que segons asseguren compta amb el vistiplau de l'Ajuntament. Fonts de l'àrea de Seguretat municipal, però, asseguren desconèixer aquest vistiplau municipal, així com la denúncia interposada aquest dimecres.És la tercera vegada que l'entitat denuncia sancions als seus membres mentre fan tasca de cures. Les dues primeres es van interposar el 31 de març a l'encreuament de l'avinguda Diagonal i la plaça Mossen Jacint Verdaguer.Aleshores l'Ajuntament assegurava que no constaven sancions a persones integrants de xarxes solidàries amb persones migrants. Des del col·lectiu expliquen que l'Ajuntament s'havia posat en contacte amb la xarxa per transmetre que el consistori estudiaria la possibilitat de retirar les sancions interposades el 31 de març. Fonts de la regidoria de Drets de Ciutadania asseguren que després de comprovar l'acreditació de les dues persones denunciades fa nou dies, els processos sancionadors no s'activaran. Una decisió que es podria repetir en aquest nou cas. Des de la xarxa, però, expliquen que encara no han rebut cap comunicació oficial.En aquest sentit, la xarxa critica que la Guàrdia Urbana hagi interposat una altra multa contra el col·lectiu i, a més, demanen a la policia municipal que deixi de fer identificacions per perfil racial. SOS Racisme ja va fer una crida a evitar les identificacions per perfil ètnic , aquelles en què l'únic motiu és el color de pell de la persona identificada. Es tracta d'un fenomen estructural i que el col·lectiu ja ha denunciat reiteradament a través de la campanya Pareu de parar-me . La Xarxa de Cures Antiracista explica també que els serveis socials de l'Ajuntament ha recorregut al grup en almenys una ocasió per sol·licitar suport.L'ajuda del col·lectiu a persones migrants es dirigeix principalment a veïns amb malalties cròniques, a mares solteres que no tenen amb qui deixar els fills, empleades de la llar i les cures , prostitutes i persones en situació administrativa irregular, que s'exposen a un perill evident en cas de ser aturats per la policia al carrer. En total hi ha 52 punts de distribució d'ajuda en el conjunt de l'àrea metropolitana de Barcelona. La xarxa també ajuda a persones del col·lectiu LGTBI i de "gènere dissident", com per exemple travestis. "És difícil que aquestes persones puguin buscar ajuda a les parròquies", expliquen.

