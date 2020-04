Alumnes de la UPF denuncien que se'ls envia a recuperació si no fan els exàmens en línia

🔶️BLOC 4: GESTIÓ DE LA CRISI PER PART DE LA UPF🔶️



👉 Un 79.7% de les enquestades opinen que la gestió del curs respecte a la crisi del covid19 per part de la UPF podria ser millor.



👉 Què esperem les estudiants de campus mar de la UPF? T'ho contem en aquestes infografies! pic.twitter.com/foWR5rhUak — SEPC Mar (@SEPC_Mar) April 7, 2020

La suspensió del curs escolar arran de la crisi de la Covid-19 ha generat desconcert a moltes facultats i centres del país. L’alumnat i el professorat han hagut d’explorar conjuntament noves vies per seguir el curs de forma telemàtica, però a la vegada cal garantir que cap alumne quedi enrere, com han reclamat els sindicats estudiantils.Però no tots els centres han sabut canalitzar les seves propostes de manera que les parts implicades quedin satisfetes. Una d’aquestes situacions ha passat a la Facultat de Ciències de la Salut i de la Vida de la Universitat Pompeu Fabra (UPF), al Campus Mar de Barcelona.Segons ha pogut saber, molts estudiants s’han queixat de dificultats per examinar-se en línia, unes demandes que la universitat hauria obviat. L'alumnat denuncia que aquells estudiants que no poden avaluar-se en línia hauran d’anar directament a la recuperació presencial a l'estiu, sense cap el centre hagi ofert cap alternativa.A més, el model d'avaluació en línia posat en marxa, segons explica l'alumnat, deixa poc marge de temps per respondre els models d'examen tipus test. "Només tenim 90 segons per pregunta i quan la seleccionem ja no ens deixa revisar-la ni corregir-la", denúncia un dels estudiants.Segons una enquesta realitzada pel Sindicat d’Estudiants dels Països Catalans (SEPC), un 79,7% dels enquestats al Campus Mar de la UPF creuen que la comunicació i la gestió de la crisi es podia "haver fet millor".El sindicat recull com a principals preocupacions dels estudiants la incertesa pel que fa al compliment de les pràctiques i la manca d'informació sobre les dates de les avaluacions i la forma de dur-les a terme. També manifesten dubtes sobre si se’ls reclamarà per donar suport a hospitals i centres mèdics.Tot i que l'alumnat denuncia l'abandonament per part del deganat i el rectorat, des de la Universitat afirmen que s’han realitzat aproximadament 200 exàmens a distància "sense incidències" i que les queixes puntuals estan "detectades" i s’estan estudiant.La UPF diu entendre el "temor" per una situació mai viscuda, però defensa estar en contacte amb els delegats de tots els cursos i graus per assegurar que tothom pugui finalitzar el curs acadèmic en les millors condicions.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes, perquè la informació de qualitat té un valor.

Fes-te subscriptor