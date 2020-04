Gairebé 645.000 treballadors de Catalunya ja s'han vist afectats pels ERTO

Segons les últimes dades actualitzades aquest dijous, les persones que s'hauran d'acollir a un ERTO a conseqüència de la crisi del covid-19 ja representen el 18,5% de la població ocupada a finals d'any.Per sectors, el més afectat és l'àmbit dels serveis amb més del 80% dels expedients i el 70% dels treballadors. En total, 72.345 empreses d'aquesta branca d'activitat han presentat ERTO per a 465.823 persones. A molta distància se situa la indústria, amb 6.928 expedients i 120.562 afectats. La construcció concentra nombre similar d'ERTO (6.857) però amb menys treballadors inclosos, uns 41.116. El quart sector més afectat és l'agricultura amb 637 expedients i 3.776 persones.La divisió econòmica amb més procediments registrats és la restauració i els serveis de menjar i begudes amb 18.406 ERO temporals que afecten 105.073 persones. El comerç al detall continua la llista de subsectors més castigats amb 11.844 procediments per a 52.296 persones.Les tres comarques més afectades per l'allau d'expedients són el Barcelonès amb 28.710 expedients i 219.710 persones afectades; el Vallès Occidental, amb 9.317 ERTO i 82.142 persones; i el Baix Llobregat, on 8.202 empreses han presentat una regulació temporal de la feina per a 86.905 persones.En comparació amb aquest dimecres, a les comarques barcelonines el recompte s'ha enfilat en 944 ERTO i 6.700 treballadors més. A la demarcació de Girona, l'increment en un dia ha sigut de 116 expedients i 965 persones. En la mateixa línia, Lleida ha registrat un augment en les últimes hores de 69 expedients i 628 afectats.L'increment en les últimes hores al Camp de Tarragona ha sigut de 60 empreses i 445 treballadors. En comparació amb el dilluns, el recompte s'ha elevat en total de 32 empreses i 117 afectats a les Terres de l'Ebre.Les dades que proporciona el Govern recullen els expedients presentats per empreses que tenen els centres de treball situats al territori català o les que realitzen el 85% de l'activitat a Catalunya.Segons xifres del ministeri de Treball, el cost mensual per a l'Estat d'assumir les prestacions dels afectats per ERTO i d'exonerar les cotitzacions socials de les empreses a Catalunya ja arriba als 1.100 milions d'euros.