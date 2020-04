Girbau cedeix una rentadora portàtil a l'Hospital Clínic de Barcelona

L’empresa Girbau , líder en soluciones integrals de bugaderia professional, ha cedit a l’Hospital Clínic de Barcelona una rentadora portàtil -Mobile Laundry Mini- amb l’objectiu de donar suport al centre en una tasca essencial per evitar la propagació de la Covid-19, com és la neteja i la desinfecció de teixits.La maquinària, instal·lada recentment a l’hospital, permet rentar i desinfectar cada dia fins a 720 quilos de roba de personal metge del centre, així com fer probes de comportament de determinats materials al rentat.A més, Girbau ha ofert formació al personal de bugaderia del centre per a l’útilització de l’aparell.La cessió ha estat possible gràcies a col·laboradors habituals de l’empresa, que de forma altruista s’han apuntat a aquesta acció solidària, com Transgranollers, que ha fet el transport; Routixe, que ha enviat un tècnic per al muntatge de l’aparell; Nordlogway ha enviat les garrafes de producte químic necessari per a la bugaderia; Repsol ha cedit gas i Jordi Curós ha certificat de gas de la instal·lació per a què pogués començar a funcionar.

