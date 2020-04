L'independentisme rebutja els Pactes de la Moncloa

España necesita un gran acuerdo de reconstrucción económica y social. Comencemos la próxima semana. Partidos, empresas, sindicatos y CCAA; todos estamos llamados a esos pactos. No hay tiempo que perder, debemos reaccionar pronto y debemos hacerlo unidos.#EsteVirusLoParamosUnidos pic.twitter.com/MHNBPccEyD — Pedro Sánchez (@sanchezcastejon) April 9, 2020

▶️ @gabrielrufian: "Así de duro y absurdo, señor Presidente, es verle hoy hablar de Pactos de la Moncloa como única respuesta. Lo que tenemos por delante no se cierra con otro pacto entre las direcciones de 4 partidos, un ejército y 1 rey en un despacho". pic.twitter.com/bV9HfDfVl7 — Esquerra Republicana (@Esquerra_ERC) April 9, 2020

El president del govern espanyol, Pedro Sánchez, arrossega una doble creu: la d'haver de gestionar, contra pronòstic, la pitjor crisi sanitària dels darrers 100 anys i la d'haver-ho de fer amb l'oposició d'una dreta que, des del naixement de la coalició PSOE-Podem, no dona treva. Menys encara en una situació que es pot emportar governs per davant. Buscant dissuadir la crítica ferotge i pensant en l'endemà de l'emergència, Sánchez ha desempolsat els Pactes de la Moncloa per intentar lligar curt el PP, una aposta que incomoda Podem i que topa amb el rebuig frontal dels partits independentistes.Aprofitant la votació de la pròrroga de l'estat d'alarma fins al 26 d'abril, Sánchez ha anunciat la convocatòria d' una trobada de partits, governs autonòmics i agents socials la setmana que ve per abordar el que ell anomena una "reconstrucció" social i econòmica de l'Espanya post-epidèmia. Resumint: la definició de com ha de ser la "nova normalitat" després d'una emergència sanitària que ha derivat en una crisi econòmica, social i política.Les referències als Pactes de la Moncloa del 77 ha remès ràpidament l'independentisme al model de "recentralització" que des de fa dècades malden per desfer. Així ho han verbalitzat aquest dijous al Congrés dels Diputats formacions com ERC, la CUP i Bildu, així com Junts per Catalunya, no present físicament a l'hemicicle."No podem vèncer l'epidèmia si no hi ha unitat a l'entorn del govern". "Què és millor, estar units o estar dividits?". "Els Pactes de la Moncloa són una obligació nacional". Són algunes de les consignes llançades per Sánchez per interpel·lar una oposició crítica amb la gestió de la crisi del coronavirus i amb les receptes proposades per sortir-ne. Per no donar peu a malentesos, el líder del PSOE no s'ha estat de puntualitzat que en cap cas està proposant un "canvi de règim", sinó d'apuntalar l'actual marc constitucional."És absurd escoltar-lo parlar de pactes. El que tenim no es tanca amb un acord de quatre partits, l'exèrcit i el rei en un despatx de la Moncloa", ha advertit el líder d'ERC al Congrés, Gabriel Rufián, que ha alertat també que "no es pot reeditar allò que es va fer malament" . Sota el seu criteri, aquells pactes no només no van servir per resoldre l'encaix territorial, sinó que, a més, van suposar una retallada salarial per frenar una suposada inflació a canvi de la "promesa incomplerta" de contraprestacions socials. No hi haurà sortida d'aquesta crisi, ha afirmat Rufián, sense que es pugui tancar un pacte amb Brussel·les, però també amb Catalunya i Euskadi.També la CUP ha acusat el govern del PSOE i de Podem de fer una gestió de la crisi "digna del pitjor capitalisme del desastre", mentre que Bildu ha recriminat que es busqui "blanquejar" la recentralització que ara combaten. Junts per Catalunya, per la seva banda, ha assegurat que acudirà a la reunió de la setmana que ve, però que de cap de les maneres està disposada a reeditar un acord en els termes que planteja Pedro Sánchez.En la rèplica, el president del govern espanyol ha negat que el seu propòsit sigui recentralitzar. De fet, ha dit que tampoc en la gestió de la crisi sanitària ha recentralitzat malgrat que amb l'anunci de l'estat d'alarma va decidir que el govern espanyol assumia el control de Salut i Interior. "No hem recentralitzat res, les comunitats autònomes han mantingut les competències en Sanitat. En cap moment s'ha modificat el marc competencial", ha assegurat. Rufián s'ha agafat ràpidament a això en la rèplica: "Si no ha recentralitzat, per què els Mossos no han pogut executar el confinament total a Catalunya?".Poc han defensat públicament Podem i els comuns la "reconstrucció" que abandera el president espanyol, malgrat que tampoc s'ha manifestat en contra per no atiar més discrepàncies entre socis. El portaveu del partit lila, Pablo Echenique, ha deixat caure durant el debat que ara la urgència és la crisi sanitària i no d'enredar-se amb pactes d'aquestes característiques. Podem, que va néixer precisament reclamant que calia passar pàgina al règim del 78, es troba ara dins d'un govern on el seu president planteja una reedició.Els de Pablo Iglesias són conscients d'aquesta estratègia dels socialistes per intentar rebaixar la virulència de l'oposició del PP o, en tot cas, fer quallar el relat que no s'arromanguen en plena situació d'emergència. Però també temen que hi ha una part del PSOE que veurien amb bons ulls un canvi de soci per poder forjar una gran coalició. Especialment després de les tensions que s'estan vivint en el sí del govern per l'abast de les mesures socials i econòmiques.Lluny, però, de desescalar la pugna que manté amb Vox per la mà dura contra la coalició de Sánchez i Iglesias, el PP ha acusat el president d'intentar camuflar darrere dels Pactes de la Moncloa el "fracàs" de la gestió de la crisi amb grans acords. Sempre amb l'objectiu de redoblar l'aposta, els de Santiago Abascal han acusat Sánchez de provocar el major índex de mortalitat a Espanya i li ha reclamat, directament, que plegui. Més condescendent ha estat, en aquest cas, Ciutadans, que disposat a recuperar la centralitat perduda s'ha ofert a seure en la cadira per reeditar pactes."Unitat i lleialtat", ha repetit una i altra vegada Sánchez en un hemicicle, de nou, insòlitament buit, al que ha preparat per a una pròrroga de l'estat d'alarma fins a finals de maig. Seguirà intentant una "mà estesa" que s'explica, sobretot, per quan arribi l'hora de retre comptes sobre la gestió feta. La continuïtat del govern depèn, en bona mesura, de la capacitat per col·lectivitzar la gestió -Sánchez ha insistit que treballa coordinament amb les autonomies- i de fer partícip l'oposició de la fase posterior.

