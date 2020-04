VÍDEO El mossèn d'una parròquia de Deltebre fa missa en carrossa pels carrers del poble

El mossèn de la Parròquia Sant Miquel de la Cava (Deltebre), Joan Guerola, està decidit a compartir i fer arribar la Setmana Santa a tota la gent que, pel confinament, enguany no podrà participar dels actes religiosos. Si aquest dissabte passat explicava a l'la idea queaquest dijous, ha fet un pas més.En motiu del Dijous Sant s'ha desplaçat pels carrers de Deltebre i Riumar pregant per totes les persones que estan lluitant contra la pandèmia. I ho ha fet d'una manera molt especial, a bord del remolc d'un camió, com es fa en les carrosses de festes, i dient missa per uns altaveus. "Us invitem a sortir a les finestres i balcons quan passem per acollir la seva carícia d’amor, fortalesa i benedicció", anunciava el mossèn a través de les xarxes socials.

