Cada català podrà accedir a una mascareta gratuïta a partir de dimarts

La Generalitat ha adquirit 14 milions de mascaretes per abastir la ciutadania i, a partir de dimarts, es podran comprar a les farmàcies. Cada català, això sí, en podrà tenir una de forma gratuïta, tal com ha anunciat la consellera de la Presidència, Meritxell Budó, en la roda de premsa telemàtica diària del Govern. S'haurà de portar el carnet de salut per tal de rebre'n sense haver de pagar. Les mascaretes i els guants, segons l'executiu, haurien de ser "obligatoris" quan se surti al carrer . La setmana vinent, en tot cas, n'hi haurà 100.000 de disponibles. Budó no ha detallat el cost de la mesura.La consellera ha separat aquesta comanda dels materials sanitaris professionals, que van per una altra banda. "Cal que la gent faci un exercici d'autoprotecció", ha ressaltat la dirigent governamental. Malgrat això, la competència per dictar -o no- la obligatorietat d'una mesura correspon al govern espanyol, erigit en autoritat competent."Amb la gestió de les últimes setmanes, puc dir que tenim estoc suficient per cobrir els professionals", ha ressaltat el president de la Generalitat, Quim Torra, en una entrevista a RAC1. "El tema dels subministraments ha estat clau, amb un component de centralització per part de l'Estat però un missatge, també, de necessitat d'espavilar-se. Espanya, Catalunya i 16 autonomies han hagut de sortir al món a veure com arriben les mascaretes, les bates i els respiradors. Un desgavell. Això ens ha portat a enormes dificultats", ha ressaltat el president de la Generalitat.Budó ha indicat que el Govern "lamenta" i està "preocupat" per l'anunci de fi del desconfinament total fet per Pedro Sánchez aquest matí al Congrés dels Diputats . "Recordem que aquest virus té dos aliats: les presses i la imprudència", ha ressaltat la consellera de la Presidència, que ha indicat que retirar les mesures més restrictives pot comportar un rebrot i un segon confinament. "Cal poder monitoritzar la situació i esbrinar el millor moment pel desconfinament", ha assenyalat Budó."Això no pot ser. La setmana vinent tornem a l'escenari anterior del confinament total", ha assenyalat. "Hem de procupar que es garanteixi que es pugui fer teletreball, i que es garanteixi la distància en les persones que hagin d'anar físicament als llocs de treball", ha indicat la consellera, que ha demanat evitar aglomeracions en el transport públic i també en els accessos als llocs de treball per no promoure els contagis.La consellera de Salut, Alba Vergés, ha indicat que el desconfinament ha de ser gradual, arrencant per aquells grups menys vulnerables. "Hem de coordinar-ho molt, les decisions han d'estar preses per qui les ha d'aplicar", ha ressaltat Vergés, que ha demanat poder "desescalar amb tota seguretat" per no posar en risc el sistema sanitari. "Els professionals han fet un gran esforç perquè això fos així i no abandonar les coses urgents", ha apuntat la consellera de Salut.Després de dos dies de repunt de la xifra de defuncions diària, Espanya registra aquest dijous una nova caiguda : 683 en un dia. Malgrat tot, el tràgic balanç fa que l'epidèmia del coronavirus hagi provocat ja més de 15.000 morts. En concret, 15.238, mentre que els contagis diagnosticats són ja 152.446, que suposa un increment de 5.756 casos en 24 hores, un creixement menor que el registrat aquest dimecres. Pel que fa a la quantitat de pacients donat d'alta, són 52.165.Com des de l'inici de l'epidèmia, la Comunitat de Madrid i Catalunya segueixen sent els territoris més afectats. La primera, registra 43.877 casos diagnosticats i 5.800 defuncions, mentre que la segona comptabilitza 31.043 afectats i 3.148 defuncions. A més, a Catalunya és l'autonomia on hi ha més persones ingressades a la UCI: 2.507, més d'un miler més que a Madrid. Un percentatge del 90% de les cures intensives ja està ocupat per pacients afectats per la Covid-19.

