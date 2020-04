L'estat d'alarma es prorroga fins al 26 d'abril sense el «sí» de l'independentisme

El estado de alarma funciona. Nos encontramos cerca de iniciar el descenso, la desescalada. Pero no podemos bajar la guardia.



Hoy solicito al @Congreso_Es una nueva prórroga. Debemos hacer un esfuerzo más para no desandar el largo camino recorrido.#EsteVirusLoParamosUnidos pic.twitter.com/wvaHcxsRyo — Pedro Sánchez (@sanchezcastejon) April 9, 2020

L'estat d'alarma queda prorrogat fins al 26 d'abril. El president del govern espanyol, Pedro Sánchez, ha aconseguit que prosperi aquest segon allargament, tot i que ho ha fet, de nou, sense el suport dels partits independentistes, que consideren "precipitat" que dilluns que ve es reactivi ja l'activitat econòmica no essencial quan encara s'estan produint milers de contagis. Malgrat les dures crítiques a la gestió que està fent el govern de coalició de la crisi sanitària, tant el PP com Ciutadans han votat a favor, mentre que Vox ha emès finalment un vot en contra i ha demanat la dimissió del govern. La pròrroga s'ha imposat per 270 vots a favor, 54 en contra i 25 abstencions.Sánchez ha bastit el seu discurs en base a dues premisses: una desescalada que començarà de forma gradual dilluns que ve amb el retorn de l'activitat no essencial i uns pactes de la Moncloa que han de servir per "reconstruir" Espanya des del punt de vista econòmic i social. Sobre aquesta darrera aposta, rebutjada de ple per l'independentisme, ha anunciat que la setmana que ve convocarà una reunió a la qual seran convidats tots els partits, els agents socials i els governs autonòmics. Això sí, deixant clar que no es produirà un "canvi de règim" perquè el marc seguirà sent la Constitució.Les dues propostes han estat en el centre de la diana de les crítiques dels partits de l'oposició, a qui ha reclamat "unitat i lleialtat". D'entrada, Sánchez ha anunciat que dilluns que ve començarà la transició cap a "la nova normalitat", que ha puntualitzat que no serà completa fins que hi hagi una vacuna contra el coronavirus. Així ha definit el president espanyol l'etapa que arrencarà el pròxim 13 d'abril. Es tracta d'una desescalada de forma esglaonada que pivotarà en mantenir l'estat d'alarma -ja ha avançat que probablement caldrà allargar-lo de nou fins a mitjans de maig- i mesures de protecció a la ciutadania i, al mateix temps, l'inici de la reactivació econòmica. De fet, començaran a tornar ja a la feina treballadors dels sectors no essencials que no poden teletreballar.Aquest darrer punt, és la polèmica decisió per la qual els partits independentistes, que demanen que es mantingui el confinament total, no han votat a favor de la pròrroga de l'estat d'alarma aquest dijous al Congrés dels Diputats. ERC i Junts per Catalunya, així com Bildu, s'hi han abstingut, mentre que la CUP ha decidit votar-hi en contra. "S'ha de parar", ha insistit els republicà Gabriel Rufián , mentre que la diputada Mireia Vehí ha etzibat que la gestió del PSOE i de Podem és "digna del pitjor capitalisme del desastre".Formacions com Més País i el BNG han alertat també dels riscos d'aixecar el confinament total malgrat que finalment han votat a favor d'allargar l'estat d'alarma. I Podem, amb vocació de no discrepar del govern espanyol, sí que ha posat de manifest que espera que hi hagi decisions que siguin "flexibles" si l'evolució de l'epidèmia desaconsella, per exemple, que es reactivi l'activitat no essencial.La diagnosi de Sánchez, però, és que l'estat d'alarma "ha funcionat" i la crisi del coronavirus està "sota control", que s'ha superat el pic de contagis i s'inicia la fase de descens de la corva. Ara, ha puntualitzat, el ritme de la desescalada anirà en funció del ritme al qual evolucioni l'epidèmia. "L'últim que hem de permetre és una relliscada que pogués suposar un retrocés o recaiguda", ha advertit. Les dades que té sobre la taula és que d'un ritme de contagis del 22% s'ha passat a estabilitzar-se en un 4%. Amb aquests indicis, entén que dilluns pot començar aquest retorn de l'activitat no essencial. De fet, fins i tot ha arribat a dir que ara el major risc són "els contagis a les llars".Tres seran els eixos que sustenten el pla de transició. La primera, la consolidació de les mesures d'higiene. La segona, les accions per intentar revertir una caiguda econòmica que el president espanyol ha reconegut que s'està traduint en pèrdua de llocs de treball i destrucció del teixit productiu. En l'àmbit econòmic, Sánchez ha avançat que en el consell de ministres extraordinari previst per aquest divendres es posarà en marxa la segona línia de crèdits de l'ICO. 20.000 milions d'euros amb vocació de garantir liquiditat a empreses i autònoms. I la tercera, una de les que generen polèmica, és la detecció i el control de l'epidèmia a través d'eines autonòmiques.Sánchez no ha volgut esperar a l'endemà de la crisi sanitària per posar fil a l'agulla al seu propòsit per reeditar els pactes de la Moncloa, una estratègia per intentar lligar en curt una oposició disposada a no donar treva al govern de coalició. Amb l'objectiu de teixir un gran acord d'Estat per "reconstruir social" i econòmicament Espanya després del cop de la crisi sanitària, ha convocat per a la setmana que ve una reunió amb tots els partits polítics, agents socials i també els presidents autonòmics. "Hi estan disposats?", els ha interpel·lat.Els independentistes han rebutjat de ple el que consideren un nou intent de "blanquejar la recentralització". Junts per Catalunya ha avançat que assistirà a la reunió, però que això no vol dir que pretengui donar-ho suport . Al contrari. També els republicans han tancat la porta a aquesta possibilitat. Rufián ha replicat que sense acord amb Brussel·les ni amb Catalunya ni Euskadi es podrà resoldre una crisi que Sánchez vol solucionar amb un "acord de despatx de quatre partits, el rei i l'exèrcit".En la rèplica, el president del govern espanyol ha negat que el seu propòsit sigui recentralitzar. De fet, ha dit que tampoc en la gestió de la crisi ha recentralitzat. "No hem recentralitzat res, les comunitats autònomes han mantingut les competències en Sanitat. En cap moment s'ha modificat el marc competencial", ha assegurat. Rufián s'ha agafat ràpidament a això en la rèplica: "Si no ha recentralitzat, per què els Mossos no han pogut executar el confinament total a Catalunya?".Però també partits com el PP, en plena competició amb Vox per liderar la mà dura contra el govern, han entonat un discurs dur tot acusant-lo d'intentar camuflar, darrere dels pactes de la Moncloa el "fracàs" de la gestió de la crisi amb grans acords. Tot i això, Sánchez ha estès la mà a qui vulgui "contribuir" i ha preguntat a l'hemicicle a qui creuen que beneficia la divisió. "No podrem vèncer l'epidèmia sense unitat a l'entorn del govern. Els pactes de la Moncloa són una obligació nacional", ha respost Sánchez, que ha lamentat que a Espanya la crisi no hagi servit per compactar l'oposició amb el govern com a Portugal.Pablo Casado ha retret a Sánchez les mentides d'aquestes últimes setmanes, l'ha acusat de "confinar la democràcia" i li ha retret que algunes mesures no han estat capaces d'impedir el creixement del nombre de contagis i morts. "Digui'ns si és veritat que el nombre de víctimes mortals podria duplicar la xifra oficial", ha dit el dirigent popular. Un pas més enllà ha anat Abascal, que ha acusat Sánchez i Pablo Iglesias de ser els "responsables" de "la major taxa de mortalitat per coronavirus del món", d'"emmordassar" el Congrés i "regar de diners públics" els mitjans de comunicació. El líder de Vox ha proposat un estat d'alarma "alternatiu", que contempli entre les mesures una "ciberlocalització voluntària" i la supressió de determinats impostos. Abascal també ha retret a Sánchez no haver detingut Quim Torra per "posar en risc la vida dels catalans" posant traves a l'actuació de l'exèrcit a Catalunya.El president del govern espanyol, però, ha insistit en reclamar "unitat i lleialtat". Tant a nivell intern, com extern per fer pinya a l'hora d'aconseguir que s'imposi en la Unió Europea una mutualització del deute i un pla Marshall de recuperació econòmica i social. "Necessitem molt més", ha insistit Sánchez després de la fracassada reunió dels estats europeus per consensuar un pla de sortida a la crisi sanitària, econòmica i social que ha provocat el coronavirus. Le decisions, ha subratllat, "no han d'estar regides pel càstig a suposades economies menors" i el camí no ha de ser, com ho va ser a l'any 2008, "l'austeritat i les retallades".

