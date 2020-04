Pimec titlla d'«irresponsabilitat» les «improvisacions» dels governs en plena pandèmia

Pimec ha titllat "d'irresponsabilitat" els "desacords" entre el Govern i l'executiu espanyol i ha apel·lat a la "responsabilitat" de les administracions per arribar a un consens i transmetre un missatge clar als empresaris.En una roda de premsa telemàtica, el president de la patronal, Josep González, ha criticat també les "improvisacions" dels executius en plena crisi del coronavirus i ha assegurat que "falten protocols d'actuació" davant la tornada a la feina de les activitats no essencials el pròxim dimarts.La patronal preveu que les petites i mitjanes empreses deixin de generar un volum global d'ingressos de facturació de fins a 34.000 milions d'euros, fins al 25 d'abril i tenint en compte la Setmana Santa.D'altra banda, Pimec ha reclamat a l'Institut de Crèdit Oficial (ICO) fixar un topall màxim d'un interès del 2% per a la línia de crèdits aprovada pel govern espanyol per a les empreses afectades pel coronavirus. González, ha assegurat estar "alarmat i escandalitzat" per la tendència registrada en els últims dies de donar préstecs amb tipus superiors a les franges del 2% i 3%.El president de la patronal ho ha qualificat "d'abús" i ha recordat que són crèdits garantits al 80% per l'ICO i, per tant, tenen un menor risc per a les entitats bancàries. En una roda de premsa telemàtica, el president de la confederació ha demanat als bancs "prendre consciència" de la situació de les empreses i "no abusar"

