FOTOS La catedral de Vic es converteix en un taller de mascaretes per a hospitals i residències d'avis

Elaboració de pantalles protectores a la catedral de Vic. Foto: Albert Alemany

El Bisbat de Vic, amb l'ajuda de voluntaris de l'Hospitalitat de Lourdes, està confeccionant 4.200 pantalles protectores per entregar a hospitals i residències d'avis de les comarques de l'Anoia, Bages, Osona, Ripollès i Moianès. L'empresa aragonesa Tecmolde va donar les pantalles, parcialment acabades, al Bisbat. A sota podeu veure un recull de fotos de la iniciativa:Ara un grup de voluntaris, entre els quals hi ha el bisbe Romà Casanova, estan acabant de confeccionar-les i preparant l'enviament. A la partida s'hi sumaran 200 mascaretes, cosides per una particular, i que s'han fet arribar al Bisbat.A través del rector de cada parròquia, el Bisbat s'ha posat en contacte amb hospitals, residències d'avis i centres de persones amb necessitats especials per fer-los entrega de les pantalles protectores.Cal recordar que la setmana passada el rector de la Basílica de Santa Maria de la capital de l'Anoia, Xavier Bisbal, ja va entregar a l'Hospital d'Igualada 1.400 pantalles protectores, donades per Casa Tarradellas.Aquest subminstrament de pantalles s'ha fet arreu de l'estat espanyol, als principals hospitals i moltes residències d'avis, i personal dels cossos de seguretat. En total, s'han distribuït unes 200.000 mascaretes de protecció que s'han pogut elaborar gràcies a un crowdfunding impulsat pel Foro Empresarial Huesca Excelente i l'Asociación ConcahusaIniciativas Culturales y Sociales, que es van sumar a la Sociedad Deportiva Huesca.La fabricació va a càrrec de Tecmolde, empresa productora de grans escenaris de cinema i parcs temàtics, i Podoactiva, líder a Espanya en biomecànica per a l'elaboració de les plantilles dels peus.

