Els infants poden tenir la clau de la solució a la pandèmia del coronavirus

"Conèixer el que passa en els infants amb aquesta malaltia pot ser clau per prendre decisions i trobar la solució per a la pandèmia als adults que pateixen les conseqüències de la infecció". Són paraules de Juan José García, cap del Servei de Pediatria de l'Hospital Sant Joan de Déu, que investigarà per què els més petits estan més protegits del coronavirus.L'objectiu és descobrir quins són els factors que protegeixen les nenes i els nens i trobar un tractament que permeti estendre a la població adulta la protecció natural que tenen els infants davant de la Covid-19. L'hospital vol reclutar per a l'estudi 500 famílies amb infants en què almenys un adult hagi patit la infecció i ha posat en marxa la plataforma Kids Corona per impulsar diverses línies de recerca, entre les quals també la infecció en les dones embarassades.La incidència d'aquest coronavirus (Sars-CoV-2) és especialment baixa entre els infants, tot i que tradicionalment són un dels col·lectius amb més risc de patir malalties respiratòries greus. En el cas dels contagis, a més, els símptomes són en general lleus.A l'Hospital Sant Joan de Déu, des del 7 de març, s'han realitzat 407 proves PCR a infants amb símptomes sospitosos de coronavirus i 18 han donat positiu, menys del 5%. Setze d'aquests infants van haver de ser ingressats i un va haver de ser tractat a la Unitat de Cures Intensives (UCI), però tots han evolucionat o evolucionen favorablement.A la Xina, on es va originar la pandèmia, només el 2% de les persones que van emmalaltir per covid-19 eren menors de 19 anys, segons les dades disponibles. A Catalunya, i també a la resta de l'estat espanyol, la incidència sembla encara més baixa, d'un 1%.Actualment es desconeix el paper que juga la població infantil en la transmissió de la malaltia. Els estudis de recerca que es duran a terme a Sant Joan de Déu també pretenen aclarir aquest aspecte i donar resposta a preguntes que en l'actualitat preocupen a la societat, com per exemple si els infants són transmissors del coronavirus a la població.En la pandèmia, l'Hospital Sant Joan de Déu rep pacients derivats de 25 hospitals, de manera que concentra una part important de l'atenció pediàtrica i a dones embarassades de Catalunya perquè els altres hospitals puguin centrar l'activitat en els adults amb covid-19.

